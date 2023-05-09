Мобильное приложение для ремонта оборудования запустили на выксунском заводе ОМК Бизнес

Фото: пресс-служба ОМК

Мобильное приложение для ремонта оборудования запустили на заводе ОМК в Выксе Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, приложение "Мобильное ТОРО" (техническое обслуживание и ремонт оборудования) позволит сократить простои оборудования, оптимизирует загрузку ремонтного персонала, поможет оперативно передавать данные специалистам по планированию ремонтов.

Так, в основных и вспомогательных цехах предприятия создали новые сети передачи данных, внедрили новое программное обеспечение взамен устаревшего, оборудование завода снабдили NFС-метками, закупили терминалы, с помощью которых считывают информацию об оборудовании. Таким образом, сотрудники ремонтных подразделений оперативно получают информацию об оборудовании, регистрируют дефекты, получают и контролируют ремонтные задания, отслеживают время устранения неисправностей.

"Сотрудники "ОМК ИТ" совместно с поставщиком российского ПО доработали приложение под конкретные задачи завода, расширили функционал системы "Мобильное ТОРО": начали фиксировать факт использования и списания материалов, указывать аварийные и неремонтные работы, например, по изготовлению нестандартного оборудования. Также реализовали работу на мобильном устройстве сбора данных в офлайн-режиме - приложение позволяет работать при полном отсутствии связи и не терять внесенные данные при временных разрывах. В дальнейшем планируем тиражировать опыт выксунского завода на другие предприятия компании", – прокомментировал руководитель проектов "ОМК Информационные технологии" Александр Решетников