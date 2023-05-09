Давид Мелик-Гусейнов встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину Общество

Фото: Telegram-канал Давид МГ

Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов лично встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину на месте взрыва автомобиля в Борском районе.

Как рассказал глава нижегородского Минздрава в своем Telegram-канале, врачи Борской ЦРБ "быстро принимали правильные решения по тактике необходимых действий и в кратчайшие сроки подготовили пациента к следующему этапу лечения в условиях стационара".

По словам Давид Мелик-Гусейнова, первой на месте происшествия оказалась фельдшер скорой медицинской помощи Борской ЦРБ Наталья Викторовна Волкова.

"Спасибо, доктор, за ваш профессионализм и душевное тепло. В Вашем лице выражаю слова благодарности всей экстренной службе реагирования. Очень дорожу тем, что Вы - в нашей команде!", - написал замглавы региона.

Напомним, что подрыв автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области был расценен как теракт, после случившегося Захар Прилепин с травмами был госпитализирован.