Детский сад на 240 мест открыли на Бору Общество

Фото: Кира Мишина

Детский сад на 240 мест открыли на Бору в районе Красногорка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, новый детсад принимает воспитанников в возрасте с двух месяцев до семи лет. В нем будет работать 13 групп, из которых 11 групп - общеразвивающей направленности, 2 группы - комбинированной, в которой наряду с основной программой будут реализовываться адаптированные основные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.

Детский сад "Аистенок" полностью оснащен современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности: учебно-наглядными, программно-методическими пособиями, техническими средствами, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой.

В здании детсада оборудованы все необходимые помещения, зимний сад, физкультурный и музыкальный залы, бассейн, соляная "пещера", планетарий, кабинеты для подгрупповых и индивидуальных занятий.

В медицинский блок было закуплено оборудование, позволяющее в полном объеме осуществлять лечебно-профилактическую работу.

Ранее сообщалось, что детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино.