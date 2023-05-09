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Общество

Детский сад на 240 мест открыли на Бору

10 мая 2023 16:30  [106] Общество

Фото: Кира Мишина

Детский сад на 240 мест открыли на Бору в районе Красногорка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, новый детсад принимает воспитанников в возрасте с двух месяцев до семи лет. В нем будет работать 13 групп, из которых 11 групп - общеразвивающей направленности, 2 группы - комбинированной, в которой наряду с основной программой будут реализовываться адаптированные основные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.

Детский сад "Аистенок" полностью оснащен современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности: учебно-наглядными, программно-методическими пособиями, техническими средствами, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой.

В здании детсада оборудованы все необходимые помещения, зимний сад, физкультурный и музыкальный залы, бассейн, соляная "пещера", планетарий, кабинеты для подгрупповых и индивидуальных занятий.

В медицинский блок было закуплено оборудование, позволяющее в полном объеме осуществлять лечебно-профилактическую работу. 

Ранее сообщалось, что детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино.

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Теги:
Бор Детсады
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