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Детский сад на 240 мест открыли на Бору в районе Красногорка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, новый детсад принимает воспитанников в возрасте с двух месяцев до семи лет. В нем будет работать 13 групп, из которых 11 групп - общеразвивающей направленности, 2 группы - комбинированной, в которой наряду с основной программой будут реализовываться адаптированные основные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.
Детский сад "Аистенок" полностью оснащен современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности: учебно-наглядными, программно-методическими пособиями, техническими средствами, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой.
В здании детсада оборудованы все необходимые помещения, зимний сад, физкультурный и музыкальный залы, бассейн, соляная "пещера", планетарий, кабинеты для подгрупповых и индивидуальных занятий.
В медицинский блок было закуплено оборудование, позволяющее в полном объеме осуществлять лечебно-профилактическую работу.
Ранее сообщалось, что детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино.
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