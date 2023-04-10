Детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минград Нижегородской области утвердил проект планировки территории в границах улиц 12 линия, 13 линия, 2 тупик в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, проект был разработан ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" по заказу Минграда.

На участке площадью 1670 кв. м планируется построить трехэтажный детский сад, рассчитанный на 180 мест.

На втором этапе строительства на участке площадью 1404 кв. м будет возведен одноэтажный культурный центр.

Кроме того, планируется строительство гаража, котельной и трансформаторной подстанции.

Ранее сообщалось, что Минград утвердил проект планировки территории для школы и детсада на улице Акимова в Нижнем Новгороде.