Детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино

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Минград Нижегородской области утвердил проект планировки территории в границах улиц 12 линия, 13 линия, 2 тупик в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Согласно информации, проект был разработан ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" по заказу Минграда.
На участке площадью 1670 кв. м планируется построить трехэтажный детский сад, рассчитанный на 180 мест.
На втором этапе строительства на участке площадью 1404 кв. м будет возведен одноэтажный культурный центр.
Кроме того, планируется строительство гаража, котельной и трансформаторной подстанции.
Ранее сообщалось, что Минград утвердил проект планировки территории для школы и детсада на улице Акимова в Нижнем Новгороде.
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