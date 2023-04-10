"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 апреля 2023 14:02  [29] Шахматный павильон отремонтируют в парке Кулибина в Нижнем Новгороде
11 апреля 2023 13:09  [84] Детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино
11 апреля 2023 12:16  [122] Евгений Люлин встретился с молодежными лидерами Нижегородской области в центре "Высота"
11 апреля 2023 11:58  [142] "Городскими электричками" в Нижнем Новгороде в I квартале 2023 года воспользовались более 385 тысяч пассажиров
11 апреля 2023 11:18  [182] Нижегородские перевозчики продолжают лишать водителей автобусов премий за нарушение правил перевозок
11 апреля 2023 11:06  [147] Ирина Седых представила опыт культурных проектов Выксы
11 апреля 2023 10:58  [234] Парад Победы в Нижнем Новгороде пройдет 9 мая на площади Минина и Пожарского
11 апреля 2023 10:43  [142] Расписание еще трех маршруток опубликуют в Нижнем Новгороде 12 апреля
11 апреля 2023 09:44  [152] Своих не бросаем: НРО ЛДПР доставила восьмую газель с гуманитарным грузом в зону СВО
11 апреля 2023 09:36  [190] Дополнительные автобусы выйдут на ряд маршрутов в Нижнем Новгороде на Пасху
Общество

Детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино

11 апреля 2023 13:09  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минград Нижегородской области утвердил проект планировки территории в границах улиц 12 линия, 13 линия, 2 тупик в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, проект был разработан ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" по заказу Минграда.

На участке площадью 1670 кв. м планируется построить трехэтажный детский сад, рассчитанный на 180 мест.

На втором этапе строительства на участке площадью 1404 кв. м будет возведен одноэтажный культурный центр.

Кроме того, планируется строительство гаража, котельной и трансформаторной подстанции.

Ранее сообщалось, что Минград утвердил проект планировки территории для школы и детсада на улице Акимова в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph