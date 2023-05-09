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Общество

"Волгаэнерго" работает над повышением качества выпускаемой воды: компания завершила промывку сетей ГВС на Автозаводе

10 мая 2023 16:47  [98] Общество

ГК "Волгаэнерго" завершила мероприятия по гидропневматической промывке сетей горячего водоснабжения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Данные работы необходимы для повышения качества выпускаемой воды и были выполнены бригадами ООО "Теплосети" (входит в ГК "Волгаэнерго").

Гидропневматическая промывка труб производилась водовоздушной смесью с применением компрессорной установки. Именно она подает с повышенной скоростью сжатый воздух в сети горячего водоснабжения. Таким образом, образовавшаяся турбулентная водовоздушная среда смывает отложения с внутренних поверхностей труб.

Проводимыми мероприятиями были охвачены 93 дома. Всего было промыто 6,8 км сетей диаметром от 70 до 150 мм.

Все работы ООО "Теплосети" проводили по утвержденному графику. В настоящее время выполнена гидропневматическая промывка подводящих сетей горячего водоснабжения на всех 56 запланированных участках. Данные зоны были определены по результатам обращений жителей Автозаводского района.

"Вопрос качества воды находится у нас на особом контроле и является темой повышенного внимания. Сейчас мы работаем на опережение и, не дожидаясь обращений жителей, начали гидропневматическую промывку по проблемным адресам. В случае появления новых сигналов от граждан о снижении качества горячего водоснабжения, мы готовы оперативно организовать промывку сетей на разных участках Автозаводского района. Перед этим наши сотрудники будут уведомлять домоуправляющие компании о краткосрочном отключении горячего водоснабжения, чтобы вовремя проинформировать людей. Как правило, подобные работы производятся в течение 2-3 часов в дневное время, когда водопотребление снижается", – рассказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

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Теги:
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