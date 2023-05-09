Почти 80 проектов реализуют в Нижнем Новгороде в 2023 году по программе "Вам решать!" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал, что победителями программы инициативного бюджетирования "Вам решать!" в городе стали 77 проектов, которые будут реализованы уже в этом году.

Согласно информации, в номинации "Молодежная политика" были одобрены 32 инициативы, а на втором месте по популярности расположилась категория "Наши дороги" - 30 проектов.

Больше всего инициатив будет реализовано в Автозаводском, Сормовском, Канавинском и Советском районах.

Всего в голосовании приняли участие более 120 тысяч жителей Нижнего Новгорода.

Напомним в этом году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В 2023 году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.

Всего в Нижегородской области в 2023 по программе "Вам решать!" к реализации запланировано 559 проектов.