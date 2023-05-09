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Экономика

Среднедушевой доход по Нижегородской области в 2022 году составил 43,2 тысячи рублей в месяц

10 мая 2023 17:33  [105] Экономика

Нижегородстат опубликовал отчёт о благосостоянии семей Нижегородской области в 2022 году. Как пояснили в ведомстве, данный показатель измеряется среднедушевыми денежными доходами населения. По итогам прошлого года среднедушевой доход в регионе составил 43 213,6 рублей в месяц.

Согласно информации, основным источником денежных доходов для трудоспособного населения является зарплата. В 2022 году работники предприятий и организаций получали, в среднем, 46 555,6 рублей. По сравнению с 2021 годом зарплаты увеличились на 12,4%.

Для пожилых граждан Нижегородской области главным материальным источником является пенсия. По данным Пенсионного фонда РФ, средний её размер по состоянию на 1 января 2023 составил 19217,29 рублей в месяц. За год размер пенсий вырос на 14,7%.

В соответствии с проведёнными выборочными обследованиями бюджетов домашних хозяйств, была определена структура денежных расходов населения. Так, основные средства нижегородцы тратят на приобретение продуктов питания (34%), непродовольственных товаров (35%) и оплату услуг (26%).

Ранее сообщалось, что доля нижегородцев с месячной зарплатой более 100 тысяч рублей составляет только 4,5%, тогда как 23,6% нижегородцев получает меньше 20 тысяч рублей.

СПРАВКА:

Среднедушевой доход определяется исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 12 календарных месяцев.

Расчёт производится таким образом: 1/12 суммы доходов всех членов семьи делится на число последних.

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Теги:
Зарплата Нижегородстат
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