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Более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 4,5% жителей Нижегородской области

21 ноября 2022 11:36  [462] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Аналитики РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по неравенству зарплат.

Согласно информации, Нижегородская область в этом рейтинге заняла 33 место.

Так, в регионе доля граждан с месячной зарплатой более 100 тысяч рублей составляет только 4,5%, тогда как 23,6% нижегородцев получает меньше 20 тысяч рублей.

Диапазон самых распространенных зарплат в Нижегородской области составляет от 21 тысячи до 45 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где 49,6% жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей. При этом меньше 20 тысяч рублей получают всего 1,5%. 

На последнем месте расположилась республика Калмыкия. Здесь всего у 1,3% месячная заработная плата составляет более 100 тысяч рублей, а меньше 20 тысяч рублей в месяц зарабатывают 31,8% калмыков.

При этом наибольшая доля (41,4%) населения с зарплатой менее 20 тысяч рублей в месяц отмечается в Кабардино-Балкарской Республике, а в Камчатском крае доля населения с таким заработком составила 0%.

Напомним, в сентябре этого года Нижний Новгород занял 35 место в рейтинге зарплат среди ста крупных городов России.

Кроме того, Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по материальному благополучию населения по итогам 2021 года.

При этом нижегородцы отдают за ипотеку более 65% зарплаты.

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Теги:
Зарплата Работа
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