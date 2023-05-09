Павловское предприятие передало в зону СВО самоходные тележки Общество

Фото: Дом народного единства

Производственная компания "Корона" из города Павлово изготовила несколько экспериментальных самоходных тележек для перемещения раненых и транспортировки грузов в зоне СВО. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, тележки были собраны по рисункам чертежам военкора Андрея Филатова. Они могут работать как на бензине, так и на аккумуляторе.

Разработка самоходных тележек заняла около полутора месяцев. 10 мая они были доставлены на склад координационного центра поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей.

Отмечается, что тележки легко передвигаются по траве, грязи, щебенке и разворачиваются на месте. Один человек может без труда перемещать груз весом до 250 килограммов.

В ближайшее время техника будет передана в зону СВО. После оценки тележек нижегородскими военнослужащими будет принято решение о дальнейшем массовом выпуске спецоборудования.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка перечислила более 2 млн рублей на защитную экипировку для участников СВО.