Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 мая 2023 18:37  [95] Павловское предприятие передало в зону СВО самоходные тележки
10 мая 2023 17:55  [122] Прощание с соратником Захара Прилепина Александром Шубиным пройдет в Нижнем Новгороде 11 мая
10 мая 2023 17:08  [147] Почти 80 проектов реализуют в Нижнем Новгороде в 2023 году по программе "Вам решать!"
10 мая 2023 16:52  [179] Пешеходный мост со смотровой площадкой открылся на Бору
10 мая 2023 16:47  [141] "Волгаэнерго" работает над повышением качества выпускаемой воды: компания завершила промывку сетей ГВС на Автозаводе
10 мая 2023 16:30  [144] Детский сад на 240 мест открыли на Бору
10 мая 2023 16:16  [154] Законопроект о запрете смены пола в паспорте разрабатывается в России
10 мая 2023 15:54  [171] Давид Мелик-Гусейнов встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину
10 мая 2023 15:35  [257] Нижегородским частным перевозчикам вынесены предупреждения за несоблюдение расписания
10 мая 2023 14:32  [196] Российским авиакомпаниям разрешили осуществлять полеты в Грузию
Общество

Павловское предприятие передало в зону СВО самоходные тележки

10 мая 2023 18:37  [95] Общество

Фото: Дом народного единства

Производственная компания "Корона" из города Павлово изготовила несколько экспериментальных самоходных тележек для перемещения раненых и транспортировки грузов в зоне СВО. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, тележки были собраны по рисункам чертежам военкора Андрея Филатова. Они могут работать как на бензине, так и на аккумуляторе.

Разработка самоходных тележек заняла около полутора месяцев. 10 мая они были доставлены на склад координационного центра поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей.

Отмечается, что тележки легко передвигаются по траве, грязи, щебенке и разворачиваются на месте. Один человек может без труда перемещать груз весом до 250 килограммов.

В ближайшее время техника будет передана в зону СВО. После оценки тележек нижегородскими военнослужащими будет принято решение о дальнейшем массовом выпуске спецоборудования.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка перечислила более 2 млн рублей на защитную экипировку для участников СВО.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph