Нижегородская пенсионерка перечислила более 2 млн рублей на защитную экипировку для участников СВО Общество

Фото: Дом народного единства

Пенсионерка из Нижнего Новгорода перечислила 2,3 млн рублей из своих личных сбережений на закупку дополнительной защитной экипировки для нижегородских военнослужащих - участников СВО.

Согласно информации, женщина обратилась в Координационный центр по поддержке военнослужащих при Доме народного единства - и рассказала о своём желании передать деньги. Она пояснила, что хочет помочь защитить ребят, которые рискуют своей жизнью за Родину.

"Они молодые, у них вся жизнь впереди, а для меня деньги уже ничего не значат", - поделилась нижегородка.

Она также скромно попросила не афишировать её личность.

"Низкий поклон таким людям! Выбор снаряжения мы согласовали с дарительницей. При этом, конечно, учли запросы из воинских частей. И пригласили нижегородку лично передать закупленную экипировку военнослужащим", - рассказал руководитель Дома народного единства Константин Исаев.

Координационный центр организовал закупку современной экипировки, и первый комплект в присутствии пенсионерки был передан лично в руки участнику спецоперации, который после ранения проходит реабилитацию в Нижнем Новгороде и в скором времени вернётся на передовую.

"Такой поступок человека в преклонном возрасте вызывает, конечно, восхищение и уважение! Вы знаете, это ни с чем не сравнимое чувство, когда там, на передовой, ты понимаешь, что с тобой - вся страна. Спасибо большое всем неравнодушным! Победа будет за нами!" - сказал военнослужащий с позывным "Абхаз".

Как уточнили в Доме народного единства, за время проведения СВО Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправил в зону спецоперации более 250 гуманитарных конвоев и 1,5 тысячи тонн гумпомощи.

Напомним, ранее нижегородский пенсионер передал участникам специальной военной операции свой личный УАЗ-"буханку". Также сообщалось, что арзамасские предприниматели отправили пять тонн гуманитарной помощи в Луганскую народную республику. В состав груза вошли тёплая одежда для взрослых и детей, строительные материалы, продукты питания на общую сумму более 2,5 млн рублей.