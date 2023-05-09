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Общество

Прощание с соратником Захара Прилепина Александром "Злым" Шубиным прошло в Нижнем Новгороде

11 мая 2023 11:43  [69] Общество

В Нижнем Новгороде 11 мая прошло прощание с соратником Захара Прилепина, сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром "Злым" Шубиным.

Помимо наград ДНР, Александр Шубин награжден Ведомственной наградой Росгвардии "За проявленную доблесть" III степени и представлен к Ордену Мужества, государственной награде Российской Федерации.

Захоронен Александр Шубин будет завтра, 12 мая, в зоне СВО, церемония пройдёт со всеми воинскими почестями.

Александр "Злой" Шубин. Родился 15 января 1996 года в Луганске.

В 2014 году, когда началась война на Донбассе, учился в 11 классе. Не окончив учёбу, ушёл в ополчение.

Попал в батальон "Заря". Аттестат об окончании школы ему присылали по почте. 

Служил в разведке. Потом попал в знаменитую для Луганска роту "Мангуст". Из этой роты в конце 2016 года перешёл в батальон Захара Прилепина, который размещался в Донецке. Во время службы в батальоне попал в личную охрану Захара Прилепина.

Когда Захар Прилепин закончил службу, уехал вместе с ним и находился постоянно рядом, выполняя функцию охранника и водителя. 

С началом СВО Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и служит в составе батальона "Оплот", Александр Шубин отправился также вместе с ним, оставаясь товарищем и личным охранником. 

Александру исполнилось 27 лет. Все знакомые характеризуют его как весёлого, жизнерадостного и всегда позитивного человека.  

У него осталась девушка. Александр сделал ей предложение.

Как рассказал ранее Захар Прилепин, Александр Шубин всегда был в центре его походной жизни и жизни его семьи:

"Александр Игоревич Шубин, позывной "Злой", воевал с некоторыми перерывами все эти 9 лет. У нас была небольшая компания всё это годы: 6 человек, плюс я. Трое ранены, трое убиты. Саша всегда был в центре всей нашей походной жизни, и даже в жизни моей семьи. Он был центром всего. Когда у меня заболела собака Кержак, мой любимец мастиф, и ему ни один врач не давал ни одного шанса, он сказал, что спасет его, отвез в Москву и жил там с ним полгода, вытаскивая его из операций. И спас.

Он знал всю эту войну наизусть. Но даже если ты знаешь ее наизусть - ты не можешь предусмотреть всё. В этот раз он спас мне жизнь в четвертый раз. Несколько раз во время обстрелов он натурально закрывал меня собой. Если б его не было в машине… Всё понятно, что было бы. Он в очередной раз закрыл меня всем собой. Существует ли на земле форма благодарности за это? Я не знаю. 

Он был награжден несколькими медалями за храбрость и проявленное мужество. Несмотря на то, что на войну он сбежал в 17 лет, во всех его делах царил полный порядок.  Теперь я понимаю, что надо мной, таким взрослым, всегда были его белые, солнечные крылья. И еще: он никогда не был Злой. Он был очень добрый, он очень много смеялся, улыбался, радовался, Господень мир восхищал его. Он тайно жертвовал на храмы и мечтал о нашей часовне, в нашей деревне. В августе она должна была появиться".

Напомним, что в результате покушения на Захара Прилепина погиб его соратник Александр Шубин. 

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Теги:
Захар Прилепин Память СВО
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