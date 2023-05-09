Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
11 мая 2023 11:58  [44] Уголовное дело завели на жителя поселка Дальнее Константиново за угрозы полицейскому пистолетом
10 мая 2023 14:16  [373] Мотоциклист погиб в ДТП в Воротынском районе 10 мая
10 мая 2023 11:35  [384] Пропавшую девушку ищут в Володарском районе (найдена, жива)
10 мая 2023 09:36  [362] Двух молодых мужчин с героином задержали в Сормовском районе
10 мая 2023 09:13  [1690] Скорая помощь не смогла подъехать на вызов к дому №1 по улице Июльских Дней из-за брошенного на дороге автомобиля
09 мая 2023 12:28  [458] Два человека погибли на пожаре в поселке Мулино
08 мая 2023 12:30  [710] Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина заключен под стражу на два месяца
07 мая 2023 09:22  [716] Глеб Никитин рассказал подробности о состоянии Захара Прилепина
06 мая 2023 18:52  [933] МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в покушении на Захара Прилепина
06 мая 2023 14:42  [1092] Подрыв автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области расценен как теракт
Происшествия

Уголовное дело завели на жителя поселка Дальнее Константиново за угрозы полицейскому пистолетом

11 мая 2023 11:58  [44] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Уголовное дело завели на жителя поселка Дальнее Константиново за угрозы полицейскому пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 13 апреля 47-летний мужчина пришел в больницу на улице Пионеров в селе Дальнее Константиново для уточнения информации о вызове скорой помощи для своего знакомого.

Фельдшеру бригады он рассказал, что при себе у него имеется пистолет. Об этом женщина сообщила полицейскому Алексею Плакунову, который в тот момент находился в учреждении.

Во время разговора с правоохранителем обвиняемый вел себя агрессивно, угрожал, после чего попытался сбежать, достал пистолет и направил его в сторону полицейского.

Ранее неоднократно судимого за разбой мужчину совместно с Алексеем Плакуновым задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции.

В отделе полиции было установлено, что изъятый у обвиняемого пистолет непригоден для стрельбы. 

В отношении сельчанина был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…). Мужчине назначен штраф в размере четырех тысяч рублей.

Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 ч. 1 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ранее сообщалось, что жителя Приокского района задержали за стрельбу в судебного пристава.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дальнеконстантиновский район МВД Оружие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph