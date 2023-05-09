Уголовное дело завели на жителя поселка Дальнее Константиново за угрозы полицейскому пистолетом Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Уголовное дело завели на жителя поселка Дальнее Константиново за угрозы полицейскому пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 13 апреля 47-летний мужчина пришел в больницу на улице Пионеров в селе Дальнее Константиново для уточнения информации о вызове скорой помощи для своего знакомого.

Фельдшеру бригады он рассказал, что при себе у него имеется пистолет. Об этом женщина сообщила полицейскому Алексею Плакунову, который в тот момент находился в учреждении.

Во время разговора с правоохранителем обвиняемый вел себя агрессивно, угрожал, после чего попытался сбежать, достал пистолет и направил его в сторону полицейского.

Ранее неоднократно судимого за разбой мужчину совместно с Алексеем Плакуновым задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции.

В отделе полиции было установлено, что изъятый у обвиняемого пистолет непригоден для стрельбы.

В отношении сельчанина был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…). Мужчине назначен штраф в размере четырех тысяч рублей.

Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 ч. 1 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ранее сообщалось, что жителя Приокского района задержали за стрельбу в судебного пристава.