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Общество

Более 300 исследованных клещей в Нижегородской области были заражены опасными инфекциями

11 мая 2023 12:25  [162] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 11 мая в медучреждения с укусами обратились уже 1706 человек (+743 за неделю). Данные случаи зафиксированы уже в 47 районах области, а также во всех 8 районах Нижнего Новгорода.

Наибольшее количество присасываний клещей произошло в Городецком (122), Борском (108), Семёновском (75), Ветлужском (69), Павловском (52) районах и в Дзержинске (92). В Нижнем Новгороде по количеству укусов по-прежнему с большим отрывом лидирует Автозаводский район (166), затем Советский (101), Ленинский (71) и Приокский (40).

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (37%), реже - на садово-огородных участках (22%), в лесу (9%), на кладбищах (8%) и на придомовых территориях (8%). Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику получили 215 детей и 9 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 1645 клещей. Из них 4 особи были инфицированы вирусом клещевого энцефалита - в Сормове, Павловском, Шахунском и Уренском районах.

261 клещей в 25 районах области, в Дзержинске и в семи районах Нижнего Новгорода были носителями иксодового клещевого боррелиоза.

Ещё 34 клеща оказались поражены анаплазмой. Также впервые на этой неделе у 14 клещей был обнаружен эрлихиоз.

Напомним, на текущий момент зарегистрировано шесть подтверждённых случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Пятеро из заболевших были покусаны клещами ещё в октябре-ноябре 2022 года. В этом сезоне был инфицирован один ребёнок: заражённый клещ укусил его в Воскресенском районе.

По состоянию на 11 мая прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 5490 человек, в том числе 373 ребёнка.

В настоящее время акарицидные обработки проведены на площади около 2161 га - это почти 56,% от плана (3863,20 га).

СПРАВКА:

Клещевой вирусный энцефалит – это острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением вещества и оболочек головного и спинного мозга. Исход заболевания зависит от объёма поражения центральной нервной системы. В 25-30% случаев заболевание заканчивается смертью больного. Также возможно развитие серьезных осложнений (параличей, эписиндрома, снижения интеллекта), приводящих к инвалидизации человека.

Боррелиоз (Болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, иксодовый клещевой боррелиоз) - это острая бактериальная инфекция. Характерный ранний симптом инфекции — мигрирующая эритема: сыпь в форме кольца с ярким центром, которая в начальном периоде заболевания разрастается, а затем постепенно угасает. По степени тяжести болезнь Лайма может протекать в лёгкой (слабовыраженные кожные проявления), среднетяжёлой (кроме патологических элементов на коже, появляется лихорадка, слабость), тяжёлой (кожные проявления и гриппоподобные симптомы сочетаются с поражением внутренних органов) и крайне тяжёлой форме (поражение распространяется на центральную нервную систему).

Гранулоцитарный анаплазмоз - острое инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией анаплазмой и протекает с высокой температурой и общими симптомами интоксикации. Могут возникать тошнота, дискомфорт в животе, чувство давления и распирания в правом подреберье, рвота и расстройства стула. У одного из десяти больных наблюдается неспецифическая сыпь по телу.

Моноцитарный эрлихиоз – инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Ehrlichia. Первые симптомы схожи с простудой или гриппом, но при отсутствии лечения заболевание быстро прогрессирует. К высокой температуре тела, общей слабости и головной боли добавляются рези в животе и расстройство стула. В тяжёлой форме может вызывать желудочные кровотечения и неврологические проблемы: потерю ориентации, светобоязнь, боли и скованность в области затылка, лба, челюсти и шеи. 

Эрлихиоз и анаплазмоз могут привести к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию крови, полиорганной недостаточности, судорожным припадкам и коме.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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