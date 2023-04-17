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Общество

Новый случай заболевания опасным клещевым боррелиозом зарегистрировали в Нижегородской области

20 апреля 2023 15:31  [37] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 20 апреля зарегистрированы уже 319 обращений в медицинские организации c укусами. Данные случаи зафиксированы в 34 районах области, а также в 6 районах Нижнего Новгорода.

Наибольшее количество присасываний клещей произошло в Борском (25), Городецком (23) и Выксунском (21) районах и в Дзержинске (15). В Нижнем Новгороде по количеству укусов лидирует Автозаводский район (23).

Согласно информации, на текущий момент зарегистрировано уже шесть случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом, подтверждённых лабораторно. Пятеро из заболевших были покусаны клещами ещё в октябре-ноябре 2022 года, при этом никто из них по поводу укусов в медучреждения не обращался. Кроме того, на этой неделе боррелиоз обнаружен у двухлетнего ребёнка 2 лет из Сормова. Заражённый клещ укусил его в Воскресенском районе.  

Ранее сообщалось, что один клещ в Воскресенском районе области оказался инфицирован анаплазмой. Также заражённого вирусом клещевого энцефалита паразита выявили в Краснобаковском районе.

Отметим, что в 2023 году первый случай присасывания клеща в Нижегородской области был зарегистрирован в Большеболдинском районе в середине марта.

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Теги:
Здоровье Клещи Роспотребнадзор
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