Около 320 млн рублей будет направлено на строительство школы в Арзамасе

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Согласно информации, из бюджета региона будет выделено почти 320 млн рублей на строительство школы на 1 500 мест в Арзамасе на улице 1 Мая.
Как рассказал Глеб Никитин, в школе будут оборудованы школьная обсерватория, инженерный класс для изучения основ робототехники, профильный медико-биологический класс, музей, посвященный Великой Отечественной войне и героям из России и Республики Беларусь.
В проектировании здания участвует белорусская компания "Стройцентр".
Также поправки в бюджет предусматривают выделение 22,4 млн рублей на капремонт Центра внешкольной работы в Балахне, 80 млн рублей – на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам на поддержку проектов по созданию гостиниц.
При принятии поправок Заксобранием региона доходы и расходы областного бюджета увеличиваются на 2,9 млрд рублей и составят 270,7 млрд и 305,5 млрд рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что три школы на 3125 мест планируется построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+