Около 320 млн рублей будет направлено на строительство школы в Арзамасе Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, из бюджета региона будет выделено почти 320 млн рублей на строительство школы на 1 500 мест в Арзамасе на улице 1 Мая.

Как рассказал Глеб Никитин, в школе будут оборудованы школьная обсерватория, инженерный класс для изучения основ робототехники, профильный медико-биологический класс, музей, посвященный Великой Отечественной войне и героям из России и Республики Беларусь.

В проектировании здания участвует белорусская компания "Стройцентр".

Также поправки в бюджет предусматривают выделение 22,4 млн рублей на капремонт Центра внешкольной работы в Балахне, 80 млн рублей – на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам на поддержку проектов по созданию гостиниц.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы и расходы областного бюджета увеличиваются на 2,9 млрд рублей и составят 270,7 млрд и 305,5 млрд рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что три школы на 3125 мест планируется построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года.