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Общество

Магистральный водопровод к поселку Пыра запустили в эксплуатацию

11 мая 2023 17:33  [73] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Магистральный водопровод к поселку Пыра городского округа Дзержинск запустили в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, трубопровод протяженностью более 8 км и две насосные станции были построены в рамках федеральной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ".

Как рассказал глава Дзержинска Иван Носков, срок службы нового водопровода составляет более 50 лет.

Насосная станция начала функционировать после получения положительного заключения о безопасности воды в водопроводе по результатам химического и бактериологического анализа.

Новый водопровод обслуживает 25 многоквартирных домов в поселке Пыра, а также школу, библиотеку, медпункт и детский сад.

После приемки сетей будет проведено благоустройство территории, водонапорная башня уже украшена иллюминацией в виде герба Дзержинска.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода в поселке Пыра около Дзержинска завершено на 80%.

Также напомним, что системы водоочистки построят и модернизируют в четырех районах Нижегородской области.

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Теги:
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