Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Время работы Нижегородского кремля продлено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
11 мая 2023 18:53  [69] Два человека погибли в автоаварии на дороге Дивеево - Сатис
11 мая 2023 15:50  [170] Суд отказался снимать обвинения с подростка, убившего школьника в Нижнем Новгороде
11 мая 2023 11:58  [188] Уголовное дело завели на жителя поселка Дальнее Константиново за угрозы полицейскому пистолетом
10 мая 2023 14:16  [444] Мотоциклист погиб в ДТП в Воротынском районе 10 мая
10 мая 2023 11:35  [442] Пропавшую девушку ищут в Володарском районе (найдена, жива)
10 мая 2023 09:36  [406] Двух молодых мужчин с героином задержали в Сормовском районе
10 мая 2023 09:13  [1757] Скорая помощь не смогла подъехать на вызов к дому №1 по улице Июльских Дней из-за брошенного на дороге автомобиля
09 мая 2023 12:28  [493] Два человека погибли на пожаре в поселке Мулино
08 мая 2023 12:30  [730] Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина заключен под стражу на два месяца
07 мая 2023 09:22  [732] Глеб Никитин рассказал подробности о состоянии Захара Прилепина
Происшествия

Два человека погибли в автоаварии на дороге Дивеево - Сатис

11 мая 2023 18:53  [69] Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской облатси

Смертельная автоавария произошла 11 мая в Дивеевском районе, сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, около 15:20 на 50 км дороги Дивеево - Сатис 44-летний водитель автомобиля "ГАЗ" практически под знак "Обгон запрещён" выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать попутный автомобиль, - и врезался в "МАЗ", гружёный песком.

В результате лобового столкновения водитель и пассажир автомобиля "ГАЗ" погибли на месте.

37-летний водитель самосвала получил травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, уголовное дело возбудили по факту массового ДТП в Воротынском районе. Авария с участием четырёх автомобилей, в результате которой погибли четыре человека и двое получили травмы, произошло 1 мая на 565 км трассы М-7 - у посёлка Никольское.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария Дивеевский район ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph