Два человека погибли в автоаварии на дороге Дивеево - Сатис Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской облатси

Смертельная автоавария произошла 11 мая в Дивеевском районе, сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, около 15:20 на 50 км дороги Дивеево - Сатис 44-летний водитель автомобиля "ГАЗ" практически под знак "Обгон запрещён" выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать попутный автомобиль, - и врезался в "МАЗ", гружёный песком.

В результате лобового столкновения водитель и пассажир автомобиля "ГАЗ" погибли на месте.