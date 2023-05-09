Два человека погибли в автоаварии на дороге Дивеево - Сатис

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Смертельная автоавария произошла 11 мая в Дивеевском районе, сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, около 15:20 на 50 км дороги Дивеево - Сатис 44-летний водитель автомобиля "ГАЗ" практически под знак "Обгон запрещён" выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать попутный автомобиль, - и врезался в "МАЗ", гружёный песком.
В результате лобового столкновения водитель и пассажир автомобиля "ГАЗ" погибли на месте.37-летний водитель самосвала получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, уголовное дело возбудили по факту массового ДТП в Воротынском районе. Авария с участием четырёх автомобилей, в результате которой погибли четыре человека и двое получили травмы, произошло 1 мая на 565 км трассы М-7 - у посёлка Никольское.
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