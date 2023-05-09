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Политика

Андрей Мелин стал депутатом Законодательного собрания Нижегородской области

12 мая 2023 10:13  [105] Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Избирательная комиссия Нижегородской области на заседании 11 мая передала вакантный депутатский мандат Заксобрания региона Андрею Мелину.

Согласно информации, он занимал второе месте в региональной группе №17 (Починковский, Лукояновский, Шатковский, Вадский и Перевозский муниципальные округа) списка кандидатов партии "Единая Россия" после Игоря Седых.

Андрею Мелину уже выдано удостоверение депутата Законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва.

Напомним, новым министром социальной политики региона был назначен директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области", депутат Законодательного собрания региона Игорь Седых. Он досрочно сложил полномочия депутата областного парламента.

СПРАВКА:

Мелин Андрей Викторович родился 15 июня 1972 года.

В 1993 году окончил Горьковский государственный педагогический институт им.М.Горького.

В настоящее время директор ФОК "Урожай" в селе Починки. Занимал пост председателя Совета депутатов Починковского муниципального округа.

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Теги:
Законодательное собрание
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