Женщину с 500 граммами метадона задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Женщину с 500 граммами метадона задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в конце апреля на улице Суздальской был остановлен автомобиль, в котором находились подозреваемые в сбыте наркотиков.

При осмотре у 33-летней женщины полицейские обнаружили сверток с 5 гр. метадона. При проведении обыска в квартире задержанной было изъято еще около 500 грамм наркотического вещества, расфасованного по пакетам, а также банковские карты, весы, мобильный телефон и другие приспособления для сбыта запрещенных веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 4 УК РФ (…покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере…). Женщина признала свою вину в полном объеме. Сейчас нижегородка находится под домашним арестом, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двух молодых мужчин с героином задержали в Сормовском районе.