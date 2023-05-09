Бывший начальник отдела по вопросам миграции в Нижнем Новгороде осужден за взятку в 27 тысяч рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший начальник отдела по вопросам миграции в Нижнем Новгороде осужден за взятку. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 41-летний начальник миграционного отдела МВД 25 апреля прошлого года получил от иностранного гражданина взятку в размере 27 тысяч рублей за оформление и выдачу патента на осуществление рабочей деятельности вне очереди.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 2 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Мужчина был уволен с занимаемой должности.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что двое полицейских в Кстовском районе подозреваются в получении взятки.