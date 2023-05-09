Дзержинский производитель карбонильного железа присоединился к нацпроекту "Производительность труда"

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Директор ООО "Синтез-ПКЖ" Алексей Федосов рассказал, что рабочая группа проекта уже проходит обучение бережливым технологиям.
"Надеюсь, что участие в данном проекте позволит предприятию выйти на новый уровень, значительно улучшить культуру производства и повысить производительность", – добавил руководитель компании.
Подробные консультации по участию в нацпроекте можно получить в центре "Мой бизнес" и по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00).
Напомним, две компании из Нижегородской области признаны лучшими 2022 году по реализации нацпроекта "Производительность труда": ООО "Интеравтоцентр", которое специализируется на переоборудовании коммерческих автомобилей, а также производитель технологических материалов ООО "Велам-Рус".
Ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в группу регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Производительность труда" в 2022 году, а нижегородский центр компетенций вошёл в топ-5 по стране. По итогам прошлого года нацпроект в регионе выполнен на 100%.
СПРАВКА:
Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний без дополнительных затрат. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства.
Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
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