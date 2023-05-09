Организацией рейтингового голосования по программе ФКГС на 2024 год в Дзержинске занимаются более 60 волонтеров Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Организацией рейтингового голосования в Дзержинске по программе ФКГС на 2024 год занимаются более 60 волонтеров.

Согласно информации, в настоящее время свой голос уже отдали 27 тыс. жителей Дзержинска и 190 тыс. жителей Нижегородской области.

Председатель комиссии по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Общественной палаты Дзержинска Алексей Молев и глава Молодежной администрации Дзержинска Илья Власенков проверили организацию и ход голосования.

По словам Алексея Молева, у жителей есть удобный выбор – проголосовать дома на сайте или по пути с работы домой, зайдя в ближайший торговый центр или МФЦ.

"Ребята-волонтеры хорошо подкованы: могут рассказать и о тех пространствах, которые выдвинуты на голосование, и о самой программе, помогают проголосовать. Призываю всех жителей Дзержинска не тянуть и выбрать ту территорию, которую считают необходимым привести в порядок. Особенно стоит это сделать тем, кто считает, что от них ничего не зависит. Это отличная возможность принять участие в жизни города прямо здесь и сейчас!" - поделился Алексей Молев.

Илья Власенков рассказал, что уже проголосовал за одно из общественных пространств на сайте https://golosza.ru/.

"Хотелось бы больше общественных пространств, скверов и парков, где интересно проводить время и людям старшего возраста, и молодежи, во всех районах Дзержинска. Уже несколько лет мы регулярно наводим порядок в лесу на улице Молодежной, поэтому, когда узнал, что на этом месте может появиться такой же красивый и комфортный парк, как, например, наше "Утиное озеро", долго не раздумывал", - сказал Илья Власенков.

За время действия программы "Формирование комфортной городской среды" в Дзержинске благоустроено семь общественных пространств и более 200 дворовых территорий, а также построен парк «Утиное озеро». В этом году пункты голосования будут работать до 31 мая. Узнать, где расположен ближайший волонтерский пункт и часы его работы, жители региона могут в администрации своего муниципалитета.

Ранее сообщалось, что глава Арзамаса проголосовал за объект благоустройства по ФКГС на 2024 год.