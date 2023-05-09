Жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2022 год Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, с докладом об исполнении бюджета выступил директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин.

В течение 2022 года доходы бюджета увеличились с 44,5 до 68,8 млрд рублей. Это связано с ростом собственных доходов на 2,9 млрд рублей и увеличением межбюджетных трансфертов на 20,3 млрд рублей.

Доходная часть также выросла на 51%. План по налоговым и неналоговым доходам в предыдущем году был перевыполнен. Так, в бюджет поступило 17,1 млрд рублей налоговых ходов, неналоговых - 4,2 млрд рублей. Наибольший рост собственных доходов наблюдался по налогу на доходы физических лиц - на 1,6 млрд рублей. Сумма межбюджетных трансфертов составила 47 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателей 2021 года.

Основные доли расходов бюджета 2022 года приходились на социальную сферу – 41%, транспорт и дорожное хозяйство – 36% и ЖКХ– 14%.

Траты на социальную сферу в сравнении с показателями 2021 года были увеличены на 4 млрд рублей (16%). На строительство детсадов было выделено 805 млн рублей, а на их капремонт - 14 млн рублей, что на 42% больше уровня 2021 года. На строительство школ и пристроев к ним направлено 1,4 млрд рублей, на их капремонт - 214 млн рублей.

Также отремонтированы было 27 учреждений культуры, пять ОКН. Культурно-массовые мероприятия, организованные администрацией, посетило более 1,5 млн человек.

На строительство воркаут-площадок, содержание существующих и установку новых выделено 95,2 млн рублей. В 2022 году было проведено свыше тысячи физкультурных и спортивных мероприятий с охватом участников более 7 тысяч человек на сумму 24,6 млн рублей.

На социальную помощь людям и соцвыплаты в прошлом году направили более 800 млн рублей.

На развитие транспорта и дорожного хозяйства города в прошедшем году было выделено 24 млрд рублей, что в 2,7 раз больше, чем в 2021 году. В частности, на строительство дорог потрачено около 1 млрд рублей, на строительство - почти 16 млрд рублей.

На ремонт многоквартирных домов направлено 423 млн рублей, на расселение граждан из аварийного жилья - 2,7 млрд рублей, что в 3,4 раза больше, чем в 2021 году. На эти средства было приобретено 153 квартиры, 585 собственника получили компенсацию.

На строительство объектов ЖКХ, в том числе магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки, реконструкцию водопроводной станции Малиновая гряда выделено 1,8 млрд рублей, на ликвидацию свалок, приобретение мусорных контейнеров, содержание и обустройство контейнерных площадок направлено 281,5 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2021 году.

На создание террасного парка в Почаинском овраге направлено 647 млн рублей, на ремонт, модернизацию уличного освещения, архитектурно-художественную подсветку зданий – 687 млн, на благоустройство общественных территорий - 962 млн рублей, на содержание объектов инженерной защиты города, сети ливневой канализации, пляжей, фонтанов и прочих объектов благоустройства – 140 млн.

Юрий Мочалкин отдельно отметил, что в 2021 году в рамках подготовки к 800-летию на благоустройство территории города было выделено 2,1 млрд рублей, то в 2022 году объем средств на эти цели составил рекордные 3 млрд рублей.

На реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" было выделено почти 1,3 млрд рублей. Эти средства были потрачены на ремонт проездов и сетей освещения на 30 дворовых территориях, благоустройство 31 общественная территория. По проекту инициативного бюджетирования "Вам решать" отремонтировано 62 объекта.

По программе финансирования инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов в 2022 году было потрачено 16,9 млрд рублей. Эти средства были направлены на строительство метро, ремонт дорог в границах ул. Ильинская, благоустройство Почаинского оврага, реконструкцию водопроводной станции Малиновая гряда и строительство сетей в п. Ольгино и п. Новинки

Расходы на обслуживание муниципального долга были запланированы в объеме 931 млн рублей, но фактические расходы составили 300 млн рублей. Такая экономия стала возможна за счет использования в рамках финансового года временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, бюджетных кредитов, работы с банками по снижению процентной ставки.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что бюджет корректировался в течение всего года. Изменения в главный финансовый документ города вносились 12 раз.

Ранее сообщалось, что доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на текущий год увеличены почти на 3,5 млрд рублей.