График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
12 мая 2023 18:19  [56] Марк Фельдман: "Бюджет 2022 года установил высокую планку уровня расходов"
12 мая 2023 17:54  [75] Нижегородская область сэкономила на торгах в апреле более 368,6 млн рублей
12 мая 2023 17:08  [108] Жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2022 год
12 мая 2023 11:42  [210] Меры господдержки предприятий АПК обсудили в Лысковском районе на совещании под председательством Андрея Саносяна
11 мая 2023 17:01  [346] Около 320 млн рублей будет направлено на строительство школы в Арзамасе
10 мая 2023 17:33  [442] Среднедушевой доход по Нижегородской области в 2022 году составил 43,2 тысячи рублей в месяц
06 мая 2023 14:07  [903] Иван Разуваев: "Развитие экономики области - следствие планомерной работы губернатора и команды правительства"
05 мая 2023 18:45  [1045] Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области выросло за 4 месяца на 19,7%
05 мая 2023 09:44  [784] Игорь Норенков: "Благодаря мерам поддержки, инициированным губернатором, предприятия оперативно адаптировались к сложившимся условиям"
04 мая 2023 18:43  [844] Почти 1,8 трлн рублей инвестиций в основной капитал вложено в Нижегородской области за последние 5 лет
Экономика

Жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2022 год

12 мая 2023 17:08  [108] Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, с докладом об исполнении бюджета выступил директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин. 

В течение 2022 года доходы бюджета увеличились с 44,5 до 68,8 млрд рублей. Это связано с ростом собственных доходов на 2,9 млрд рублей и увеличением межбюджетных трансфертов на 20,3 млрд рублей.

Доходная часть также выросла на 51%. План по налоговым и неналоговым доходам в предыдущем году был перевыполнен. Так, в бюджет поступило 17,1 млрд рублей налоговых ходов, неналоговых - 4,2 млрд рублей. Наибольший рост собственных доходов наблюдался по налогу на доходы физических лиц - на 1,6 млрд рублей. Сумма межбюджетных трансфертов составила 47 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателей 2021 года.

Основные доли расходов бюджета 2022 года приходились на социальную сферу – 41%, транспорт и дорожное хозяйство – 36% и ЖКХ– 14%.

Траты на социальную сферу в сравнении с показателями 2021 года были увеличены на 4 млрд рублей (16%). На строительство детсадов было выделено 805 млн рублей, а на их капремонт - 14 млн рублей, что на 42% больше уровня 2021 года. На строительство школ и пристроев к ним направлено 1,4 млрд рублей, на их капремонт - 214 млн рублей.

Также отремонтированы было 27 учреждений культуры, пять ОКН. Культурно-массовые мероприятия, организованные администрацией, посетило более 1,5 млн человек.

На строительство воркаут-площадок, содержание существующих и установку новых выделено 95,2 млн рублей. В 2022 году было проведено свыше тысячи физкультурных и спортивных мероприятий с охватом участников более 7 тысяч человек на сумму 24,6 млн рублей.

На социальную помощь людям и соцвыплаты в прошлом году направили более 800 млн рублей.

На развитие транспорта и дорожного хозяйства города в прошедшем году было выделено 24 млрд рублей, что в 2,7 раз больше, чем в 2021 году. В частности, на строительство дорог потрачено около 1 млрд рублей, на строительство - почти 16 млрд рублей. 

На ремонт многоквартирных домов направлено 423 млн рублей, на расселение граждан из аварийного жилья - 2,7 млрд рублей, что в 3,4 раза больше, чем в 2021 году. На эти средства было приобретено 153 квартиры, 585 собственника получили компенсацию.

На строительство объектов ЖКХ, в том числе магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки, реконструкцию водопроводной станции Малиновая гряда выделено 1,8 млрд рублей, на ликвидацию свалок, приобретение мусорных контейнеров, содержание и обустройство контейнерных площадок направлено 281,5 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2021 году.

На создание террасного парка в Почаинском овраге направлено 647 млн рублей, на ремонт, модернизацию уличного освещения, архитектурно-художественную подсветку зданий – 687 млн, на благоустройство общественных территорий - 962 млн рублей, на содержание объектов инженерной защиты города, сети ливневой канализации, пляжей, фонтанов и прочих объектов благоустройства – 140 млн.

Юрий Мочалкин отдельно отметил, что в 2021 году в рамках подготовки к 800-летию на благоустройство территории города было выделено 2,1 млрд рублей, то в 2022 году объем средств на эти цели составил рекордные 3 млрд рублей.

На реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" было выделено почти 1,3 млрд рублей. Эти средства были потрачены на ремонт проездов и сетей освещения на 30 дворовых территориях, благоустройство 31 общественная территория. По проекту инициативного бюджетирования "Вам решать" отремонтировано 62 объекта.

По программе финансирования инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов в 2022 году было потрачено 16,9 млрд рублей. Эти средства были направлены на строительство метро, ремонт дорог в границах ул. Ильинская, благоустройство Почаинского оврага, реконструкцию водопроводной станции Малиновая гряда и строительство сетей в п. Ольгино и п. Новинки

Расходы на обслуживание муниципального долга были запланированы в объеме 931 млн рублей, но фактические расходы составили 300 млн рублей. Такая экономия стала возможна за счет использования в рамках финансового года временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, бюджетных кредитов, работы с банками по снижению процентной ставки.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что бюджет корректировался в течение всего года. Изменения в главный финансовый документ города вносились 12 раз.

Ранее сообщалось, что доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на текущий год увеличены почти на 3,5 млрд рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph