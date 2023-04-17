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Экономика

Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода увеличены почти на 3,5 млрд рублей

26 апреля 2023 15:50  [79] Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Гордума Нижнего Новгорода на заседании 26 апреля согласовала изменения в бюджете города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал депутатам, что в бюджете на 2023 год предлагается увеличить доходную и расходную части на 3 млрд 497,5 млн рублей. Из них 2 млрд 918,3 млн рублей - это межбюджетные трансферты, остальное - собственные доходы города.

Межбюджетные трансферты будут на финансирование реконструкции Нижегородской станции аэрации, продления линии метрополитена, модернизации светофорных объектов, на создание террасного парка в Почаинском овраге, содержание и обустройство общественных пространств, проектирование туристского кода центра города, переселение граждан из аварийного жилья.

Также за счёт данных средств в текущем году будут простроены новые автомобильные дороги, проведён капитальный ремонт школ и детских садов и оснащение музеев и библиотек.

В депфинансов добавили, что собственные доходы города и экономия от конкурсных процедур в общей сумме 644,1 млн рублей будут направлены в том числе на ремонт дорог, расселение аварийного фонда, строительство пожарных депо, благоустройство прибрежной зоны реки Борзовки, содержание парков и скверов, ремонт оборудования метрополитена, мероприятия антитеррористической направленности учреждениях образования.

Депутаты Гордумы инициировали выделение 16,5 млн рублей из резервного фонда на обеспечение деятельности учреждений культуры и образования, обустройство придомовых территорий и поддержку ТОСов.

С учётом внесённых изменений доходы города на 2023 год составят 57 132,9 млн рублей, расходы – 60 604,3 млн рублей. Дефицит бюджета практически не изменится и составит 3 471,4 млн рублей.

Напомним, в марте доходы бюджета Нижнего Новгорода были увеличены на 1,5 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Гордума
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