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Культура и отдых

Нижегородский художественный музей будет сотрудничать с двумя белорусскими музеями

12 мая 2023 18:03  [63] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский художественный музей будет сотрудничать с двумя белорусскими музеями. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, соглашения о сотрудничестве нижегородский музей заключил с Национальным художественным музеем Республики Беларусь и Могилёвским областным художественным музеем имени Павла Масленникова. 

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что такой культурный обмен станет настоящим подарком для нижегородцев.

Как рассказал гендиректор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин, стороны будут обмениваться выставочными проектами, а также контактировать в области науки, реставрации и популяризации информации о Нижегородском художественном музее в Белоруссии. 

Сейчас рассматривается вопрос организации обмен выставками иконописи и предметов декоративно-прикладного искусства.

Напомним, в ноябре 2022 года Нижегородский художественный музей и Екатеринбургский музей изобразительных искусств подписали соглашение о сотрудничестве.

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