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Экономика

Нижегородская область сэкономила на торгах в апреле более 368,6 млн рублей

12 мая 2023 17:54  [72] Экономика

Экономия по итогам торгов, проведённых правительством Нижегородской области, составила в апреле 2023 года 368,6 млн рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

Согласно информации, в марте "Центр размещения заказа Нижегородской области" провёл 181 аукцион на 2,4 млрд рублей. На один состоявшийся лот было подано в среднем 5,5 заявки участников.

Основные средства были сэкономлены на выполнении работ по ремонту и содержанию автодорог и объектов транспортной инфраструктуры (224,4 млн рублей), на поставке компьютерного и учебного оборудования (34,7 млн рублей)

Всего за первые 4 месяца 2023 года региональным правительством было организовано 453 процедуры торгов на 7,9 млрд рублей. Экономия по ним составила 723,5 млн рублей.

Напомним, что поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области увеличилось за четыре месяца 2023 года на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Теги:
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