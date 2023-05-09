Нижегородская область сэкономила на торгах в апреле более 368,6 млн рублей

Экономия по итогам торгов, проведённых правительством Нижегородской области, составила в апреле 2023 года 368,6 млн рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.
Согласно информации, в марте "Центр размещения заказа Нижегородской области" провёл 181 аукцион на 2,4 млрд рублей. На один состоявшийся лот было подано в среднем 5,5 заявки участников.
Основные средства были сэкономлены на выполнении работ по ремонту и содержанию автодорог и объектов транспортной инфраструктуры (224,4 млн рублей), на поставке компьютерного и учебного оборудования (34,7 млн рублей)
Всего за первые 4 месяца 2023 года региональным правительством было организовано 453 процедуры торгов на 7,9 млрд рублей. Экономия по ним составила 723,5 млн рублей.Напомним, что поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области увеличилось за четыре месяца 2023 года на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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