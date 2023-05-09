Минздрав Нижегородской области запустил "Калькулятор здоровья" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минздрав Нижегородской области запустил "Калькулятор здоровья". Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, на сайте регионального Минздрава теперь каждый желающий может рассчитать свой индекс массы тела и шкалу Score (оценка риска сердечно-сосудистых событий).

Для расчета необходимо ввести свои данные. Опрос полностью конфиденциальный.

После расчета данных будут даны рекомендации о том, как следует действовать для избежания снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения или дефицита веса.

"Особенно важно пройти через алгоритм калькулятора тем, кто не ходит по врачам и считает себя здоровым. Отвечать на вопросы нужно честно. Самого себя не обманешь", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

"Калькулятор здоровья" доступен по ссылке.

Ранее сообщалось, что бесплатный скрининг молочной железы организуют в НОКОД 13 и 14 мая.