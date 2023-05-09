Награды заслуженным ветеранам области вручили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на площадке Усадьбы Рукавишниковых состоялась церемония вручения наград жителям региона, удостоенным почётного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области". В мероприятии приняли участие замгубернатора Андрей Саносян и первый зампредседателя ЗС НО Ольга Щетинина.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, всего было отмечено 25 человек, достигших высоких результатов в различных сферах трудовой деятельности после выхода на пенсию. Им вручили памятные нагрудные знаки, дипломы и денежные премии.

Андрей Саносян отметил, что каждый из присутствующих ветеранов отличился на том или ином поприще, в самых разных сферах трудовой деятельности.

"Вы гордость Нижегородской области, без вас было бы невозможно благополучие и социально-экономическое развитие нашего региона. Спасибо за вашу службу и труд", – обратился к ветеранам заместитель губернатора.

Согласно информации, почётное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области" было утверждено в 2004 году, и к настоящему времени его носят уже более тысячи жителей региона.

"Каждый из тех, кому сегодня присвоено звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области", вызывает особое чувство гордости и уважения. Эти люди вложили частичку себя, своей энергии в развитие региона и, несмотря на почтенный возраст, продолжают активную общественную жизнь... Многие встречаются с молодёжью, и в свете новых вызовов, которые стоят перед нашей страной, это очень важно для сохранения традиций и передачи памяти о трагичных и ярких страницах нашей истории", – добавила Ольга Щетинина.

С полным списком награждённых можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Гордума Нижнего Новгорода утвердила увеличение единовременной денежной выплаты Почётным ветеранам города.