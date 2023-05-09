Степень готовности новой школы на 825 мест в Городце составляет 25% Общество

Фото: Александр Воложанин

Степень готовности новой школы на 825 мест в Городце составляет 25%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, строительство в микрорайоне "Невский" ведет ООО "Промстрой НН" по нацпроекту "Образование". Общая стоимость строительства составляет почти 787 млн рублей.

В школе будут оборудованы спортивный зал, зал лечебной физкультуры, тренажерный, обеденный и актовый залы, кабинет робототехники, медиастудия,кабинеты для теоретических занятий и лаборатории.

Планируется, что учреждение будет открыто к 1 сентября 2024 года.

Как рассказал глава Городецкого района Александр Мудров, сейчас на объекте завершаются монолитные работы по каркасу здания и уже идет заполнение внутренними перегородками. В июне подрядчик приступит к выполнению благоустройства и внутренним работам

Все корпуса школы будут располагаться в шахматном порядке. Планируется возвести отдельные блоки со своими входными группами для учащихся начальных классов, среднего и старшего звена.

Ранее сообщалось, что около 320 млн рублей будет направлено на строительство школы в Арзамасе.