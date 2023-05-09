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Культура и отдых

Выставка "Смыслы и образы нового мира. Обратная перспектива" открылась в нижегородском Доме народного единства

13 мая 2023 17:21  [2] Культура и отдых

Фото: Дом народного единства

Выставка "Смыслы и образы нового мира. Обратная перспектива" культурного центра "Традиция" открылась в нижегородском Доме народного единства.

Согласно информации, в экспозиции представлены работы современных российских авторов  в разных жанрах - от академической живописи до цифровой графики. 

Экспозиция создана в ЛНР и посвящена символике нового времени и национальной идее патриотизма.

"Патриотическое направление — одно из ключевых в работе Дома народного единства. А воспитание лучших человеческих чувств с помощью искусства актуально во все времена. Выставка «Смыслы и образы нового мира» стала первой художественной экспозицией в стенах Дома народного единства. Думаю, что за ней последуют и другие", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Проект реализуется культурным центром «Традиция» при поддержке Фонда Захара Прилепина, Президентского фонда культурных инициатив, АНО "Культурные приоритеты", РГХПУ им С.Г. Строгонова и Дома народного единства.

Организаторы считают главной цель. проекта формирование основных смыслов и идей нового времени, которые необходимо донести до общества в понятных художественных образах.

Как отмечают организаторы, сейчас, в условиях СВО, крайне важно насыщать наше общество правильными смыслами, вносить максимально понятную культуру в музыку, изобразительное искусство, театры, литературу. Чтобы сделать это максимально эффективно, решено создать центры поддержки патриотической культуры "Традиция".

Выставка будет работать в Доме народного единства до 16 мая.

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Теги:
Выставка
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