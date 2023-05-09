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Общество

Депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский провел комплексную проверку качества питания школьников

14 мая 2023 10:49  [117] Общество
фото: НРО ЛДПР

фото: НРО ЛДПР

Депутат Думы Нижнего Новгорода, руководитель фракции ЛДПР Герман Карачевский провел комплексную проверку качества питания школьников в образовательных учреждениях Московского района города.

Как сообщает пресс-служба НРО ЛДПР, в рамках всероссийской проверки питания школьников представители партии продолжают рейды по школьным столовым в Нижегородской области.

Депутат городской Думы фракции ЛДПР Герман Карачевский посетил общеобразовательную школу № 172 в Московском районе Нижнего Новгорода, проверил соблюдение санитарно-гигиенических мер во время приготовления пищи и оценил качество горячего питания, пообедав вместе с детьми. Кроме того, депутат Гордумы пообщался с учениками, чтобы напрямую узнать, всегда ли им нравится еда в школьной столовой.

"Дети довольны. Хочется отметить, что сотрудники столовой с большой любовью подходят к своей работе. Меню разнообразное и сбалансированное. В нём присутствует достаточное количество овощей и фруктов. В местах приёма пищи и на кухне чисто, а еда порадовала хорошими вкусовыми качествами", - отметил Герман Карачевский, подчеркнув, что мы и продолжим контролировать питание школьников в нашем регионе. В заключение он призвал родители школьников присоединиться для проведения проверок качества питания в школах города.

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Теги:
Гордума ЛДПР Школы
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