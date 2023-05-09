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Общество

Нижегородская епархия проведет благотворительную акцию "Корзина доброты"

14 мая 2023 11:51  [129] Общество
фото: Нижегородская епархия

фото: Нижегородская епархия

Нижегородская епархия 19-20 мая проведет благотворительную акцию "Корзина доброты", которая приурочена к предстоящему Дню защиты детей, сообщается на сайте Нижегородской епархии.

Акция проводится "Банком еды "Русь" при поддержке социального отдела Нижегородской епархии и активном участии волонтеров благочиний Нижегородской епархии.

В рамках акции в супермаркетах магазинов "Пятерочка" пройдет сбор книг, продуктов, средств личной гигиены, канцелярии и игрушек. Они будут переданы нуждающимся семьям с детьми и семьям с детьми-инвалидами, состоящие на попечении в епархиальной службе помощи "Всегда рядом".

Акция пройдет в Нижнем Новгороде, Кстове, Балахне, Богородске, Дивееве и Сарове.

Для участия в акции необходимо выбрать товар, оплатить его на кассе и передать волонтеру.

Акция будет проходить в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходной день с 12:00 до 18:00. С адресами магазинов, где пройдет акция, можно ознакомится на сайте Нижегородской епархии.

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Теги:
Благотворительность Епархия РПЦ
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