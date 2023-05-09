Уроженец Нижегородской области Дмитрий Клычков завоевал гран-при ХХХ Международного фестиваля-конкурса "Солдатский конверт" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уроженец Нижегородской области Дмитрий Клычков завоевал гран-при ХХХ Международного фестиваля-конкурса "Солдатский конверт", финал которого прошел 3-5 мая 2023 года в Ставрополе.

Как сообщают организаторы, авторская песня Дмитрия Клычкова была признана лучшей среди 12 работ финалистов фестиваля-конкурса в номинации "Солисты".

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, всего на конкурс в этом году поступило около 700 заявок от участников из России и Белоруссии – исполнителей песен о Великой Отечественной войне и специальной военной операции, в том числе авторских.

Гран-при в номинации "Солисты" получил Дмитрий Клычков – уроженец поселка Мухтолово Ардатовского района Нижегородской области, представивший на суд жюри фестиваля-конкурса свою авторскую песню "Мама, я 300".



СПРАВКА:

Дмитрий Клычков родился в 1986 году в поселке Мухтолово Ардатовского района Горьковской (Нижегородской) области. В 11 лет начал самостоятельно учиться игре на гитаре и других музыкальных инструментах. Работал руководителем дискотеки в Мухтоловском доме культуры, позже стал гитаристом местного ансамбля "Молодая гвардия".

Работал звукорежиссером в Муромском городском театре, в настоящее время является студентом Санкт-Петербургского института кино и телевидения.

В ноябре 2022 года впервые поехал на Донбасс и выступил перед ранеными участниками СВО в одном из госпиталей Мариуполя. С тех пор регулярно бывает в новых регионах России с гуманитарной миссией, выступает перед бойцами на линии фронта и перед ранеными участниками СВО в госпиталях.