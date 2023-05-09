Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 мая 2023 12:55  [62] Нижегородцы спасли третьего лосенка-потеряшку
14 мая 2023 12:23  [98] Уроженец Нижегородской области Дмитрий Клычков завоевал гран-при ХХХ Международного фестиваля-конкурса "Солдатский конверт"
14 мая 2023 11:51  [129] Нижегородская епархия проведет благотворительную акцию "Корзина доброты"
14 мая 2023 10:59  [144] Полисы ОМС рекомендуют брать нижегородцам во время путешествий по России
14 мая 2023 10:49  [177] Депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский провел комплексную проверку качества питания школьников
14 мая 2023 10:39  [174] Профориентационные занятия для школьников и безработных пройдут в Нижегородской области
13 мая 2023 13:41  [400] Минздрав РФ утвердил список болезней для отказа в предоставлении соцуслуг
13 мая 2023 13:02  [386] Захару Прилепину успешно провели операцию по остеосинтезу костей ног
13 мая 2023 12:19  [625] Стоимость одного электробуса для Нижнего Новгорода составит около 1 млн рублей
13 мая 2023 12:06  [512] Трехсекционные трамваи "МиНиН" планируется выпускать на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде
Общество

Уроженец Нижегородской области Дмитрий Клычков завоевал гран-при ХХХ Международного фестиваля-конкурса "Солдатский конверт"

14 мая 2023 12:23  [98] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уроженец Нижегородской области Дмитрий Клычков завоевал гран-при ХХХ Международного фестиваля-конкурса "Солдатский конверт", финал которого прошел 3-5 мая 2023 года в Ставрополе.

Как сообщают организаторы, авторская песня Дмитрия Клычкова была признана лучшей среди 12 работ финалистов фестиваля-конкурса в номинации "Солисты".

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, всего на конкурс в этом году поступило около 700 заявок от участников из России и Белоруссии – исполнителей песен о Великой Отечественной войне и специальной военной операции, в том числе авторских.

Гран-при в номинации "Солисты" получил Дмитрий Клычков – уроженец поселка Мухтолово Ардатовского района Нижегородской области, представивший на суд жюри фестиваля-конкурса свою авторскую песню "Мама, я 300".

СПРАВКА:
Дмитрий Клычков родился в 1986 году в поселке Мухтолово Ардатовского района Горьковской (Нижегородской) области. В 11 лет начал самостоятельно учиться игре на гитаре и других музыкальных инструментах. Работал руководителем дискотеки в Мухтоловском доме культуры, позже стал гитаристом местного ансамбля "Молодая гвардия".
Работал звукорежиссером в Муромском городском театре, в настоящее время является студентом Санкт-Петербургского института кино и телевидения.
В ноябре 2022 года впервые поехал на Донбасс и выступил перед ранеными участниками СВО в одном из госпиталей Мариуполя. С тех пор регулярно бывает в новых регионах России с гуманитарной миссией, выступает перед бойцами на линии фронта и перед ранеными участниками СВО в госпиталях.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы культура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph