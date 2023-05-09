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Общество

Свет и воду частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 15 мая

15 мая 2023 09:24  [142] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 15 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе на улице Ульянова будет отключено горячее водоснабжение многоквартирного дома №7. Ограничения будут действовать с 9:00 до 15:00.

В Советском районе запланировано отключение электроэнергии на улице Полтавской. Так, с 9:00 до 16:00 света не будет в десятиэтажке № 33, с 9:00 до 15:00 - в домах № 30А и 45/18.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 отключат горячую воду на улице Победной. В частности, временные неудобства придётся терпеть жильцам десятиэтажного дома №17/2.

Кроме того. с 9:00 до 17:00 будет отключен свет на ул. Вахтангова в домах № 24 и 26; на ул. Замкнутой в домах № 2, 7, 11, 12, 13, 17, 18а, 19, 20, 22; ул. Холмистой в доме № 3.

В Канавинском районе отключение электричества запланировано на нескольких улицах. Согласно информации, с 9:00 до 15:00 отключения произойдут по адресам: ул. Актюбинская, 1; Московское шоссе, 126, 128, 130, 132, 134.

С 9:00 до 17:00 будут обесточены дома по улице Фильченкова: 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, а также по улице Долгополова: 21, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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