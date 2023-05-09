Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Время работы Нижегородского кремля продлено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
15 мая 2023 09:44  [80] Дети на мопеде и велосипеде пострадали в результате ДТП в Арзамасском районе
13 мая 2023 10:55  [634] Пропавшую тринадцатилетнюю девочку разыскивают в Нижнем Новгороде (найдена, жива)
12 мая 2023 14:02  [488] Мужчина и женщина стали жертвами пожара в Выксунском городском округе
12 мая 2023 13:20  [519] Бывший начальник отдела по вопросам миграции в Нижнем Новгороде осужден за взятку в 27 тысяч рублей
12 мая 2023 10:28  [525] Женщину с 500 граммами метадона задержали в Нижнем Новгороде
12 мая 2023 09:27  [581] Подрядчика подозревают в мошенничестве на 43 млн рублей при ремонте школы в Нижнем Новгороде
11 мая 2023 18:53  [702] Два человека погибли в автоаварии на дороге Дивеево - Сатис
11 мая 2023 15:50  [698] Суд отказался снимать обвинения с подростка, убившего школьника в Нижнем Новгороде
11 мая 2023 11:58  [452] Уголовное дело завели на жителя поселка Дальнее Константиново за угрозы полицейскому пистолетом
10 мая 2023 14:16  [674] Мотоциклист погиб в ДТП в Воротынском районе 10 мая
Происшествия

Дети на мопеде и велосипеде пострадали в результате ДТП в Арзамасском районе

15 мая 2023 09:44  [80] Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух детей приключилось вечером 14 мая в Арзамасском районе в деревне Бебяево. Об этом рассказали в областном ГИБДД.

Согласно информации, 12-летний мальчик ехал по краю проезжей части на мопеде, когда неожиданно перед ним дорогу начала переезжать первоклассница на велосипеде. Мальчик не успел среагировать - и врезался в велосипедистку. Как отметили в ГИБДД, девочка находилась в сопровождении взрослых.

В результате столкновения оба ребёнка получили травмы. В больнице выяснилось, что водитель мопеда отделался ссадинами на кистях и коленках, а вот девочка пострадала сильнее: она сильно ударилась головой, получила ушибы плеча и бедра, а также растяжение голеностопа. Обоих детей отправили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось., что два человека погибли в автоаварии на дороге Дивеево - Сатис.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамасский район Дети ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph