Дети на мопеде и велосипеде пострадали в результате ДТП в Арзамасском районе

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух детей приключилось вечером 14 мая в Арзамасском районе в деревне Бебяево. Об этом рассказали в областном ГИБДД.
Согласно информации, 12-летний мальчик ехал по краю проезжей части на мопеде, когда неожиданно перед ним дорогу начала переезжать первоклассница на велосипеде. Мальчик не успел среагировать - и врезался в велосипедистку. Как отметили в ГИБДД, девочка находилась в сопровождении взрослых.
В результате столкновения оба ребёнка получили травмы. В больнице выяснилось, что водитель мопеда отделался ссадинами на кистях и коленках, а вот девочка пострадала сильнее: она сильно ударилась головой, получила ушибы плеча и бедра, а также растяжение голеностопа. Обоих детей отправили на амбулаторное лечение.Ранее сообщалось., что два человека погибли в автоаварии на дороге Дивеево - Сатис.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+