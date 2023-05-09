Дети на мопеде и велосипеде пострадали в результате ДТП в Арзамасском районе Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух детей приключилось вечером 14 мая в Арзамасском районе в деревне Бебяево. Об этом рассказали в областном ГИБДД.

Согласно информации, 12-летний мальчик ехал по краю проезжей части на мопеде, когда неожиданно перед ним дорогу начала переезжать первоклассница на велосипеде. Мальчик не успел среагировать - и врезался в велосипедистку. Как отметили в ГИБДД, девочка находилась в сопровождении взрослых.

В результате столкновения оба ребёнка получили травмы. В больнице выяснилось, что водитель мопеда отделался ссадинами на кистях и коленках, а вот девочка пострадала сильнее: она сильно ударилась головой, получила ушибы плеча и бедра, а также растяжение голеностопа. Обоих детей отправили на амбулаторное лечение.