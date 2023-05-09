Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов в 2022 году, подготовленного экспертами РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались объем производства товаров и услуг в регионе, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие.

С использованием этих показателей был рассчитан интегральный рейтинг.

По итогам 2022 года Нижегородская область набрала 60,131 балл, что позволило занять региону 13 место. Отметим, что в 2021 году область занимала 15 место с 59,534 баллами.

Тройка лидеров в 2022 году осталась неизменной. Это Москва (89,671 баллов), Санкт-Петербург (86,077) и республика Татарстан (80,123).

Аутсайдеры рейтинга (показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались): республика Тыва (15,262), республика Калмыкия (13,836) и Еврейская автономная область (12,252).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по качеству жизни в России.