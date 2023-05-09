Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Время работы Нижегородского кремля продлено
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
15 мая 2023 10:10  [76] Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов
14 мая 2023 15:35  [342] Почти на 20% благодаря нацпроекту выросла производительность труда у нижегородского завода по производству арматуры
12 мая 2023 18:19  [490] Марк Фельдман: "Бюджет 2022 года установил высокую планку уровня расходов"
12 мая 2023 17:54  [466] Нижегородская область сэкономила на торгах в апреле более 368,6 млн рублей
12 мая 2023 17:08  [714] Жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2022 год
12 мая 2023 11:42  [617] Меры господдержки предприятий АПК обсудили в Лысковском районе на совещании под председательством Андрея Саносяна
11 мая 2023 17:01  [627] Около 320 млн рублей будет направлено на строительство школы в Арзамасе
10 мая 2023 17:33  [565] Среднедушевой доход по Нижегородской области в 2022 году составил 43,2 тысячи рублей в месяц
06 мая 2023 14:07  [949] Иван Разуваев: "Развитие экономики области - следствие планомерной работы губернатора и команды правительства"
05 мая 2023 18:45  [1148] Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области выросло за 4 месяца на 19,7%
Экономика

Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов

15 мая 2023 10:10  [76] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов в 2022 году, подготовленного экспертами РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались объем производства товаров и услуг в регионе, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие.

С использованием этих показателей был рассчитан интегральный рейтинг.

По итогам 2022 года Нижегородская область набрала 60,131 балл, что позволило занять региону 13 место. Отметим, что в 2021 году область занимала 15 место с 59,534 баллами.

Тройка лидеров в 2022 году осталась неизменной. Это Москва (89,671 баллов), Санкт-Петербург (86,077) и республика Татарстан (80,123).

Аутсайдеры рейтинга (показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались): республика Тыва (15,262), республика Калмыкия (13,836) и Еврейская автономная область (12,252).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по качеству жизни в России.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рейтинг Социальная сфера экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph