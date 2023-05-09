Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в "Днях поставщика" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в этом году запланировано провести десять "Дней поставщика", к участию в которых приглашаются местные компании. Мероприятия будут организованы в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщили в региональном Минпромторге.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин благодаря этому нацпроекту нижегородские предприниматели получают консультационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку. Также проводится работа по налаживанию связей между малом и средним бизнесом и крупными предприятиями-заказчиками.

"Прочные кооперационные связи между компаниями - важная составляющая развития бизнеса. Кроме того, налаживание деловых отношений внутри региона избавляет стороны от целого ряда издержек: упрощаются вопросы логистики, контроля качества товара и коммуникации между партнерами. Наши "Дни поставщика" призваны расширить кооперационные возможности предприятий", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава Минпромторга Максим Черкасов рассказал, что в этом году работа по проведению "Дней поставщика" была систематизирована и объединена в программу "Кооперация" под кураторством центра "Мой бизнес". Программа нацелена, прежде всего, на подготовку малого и среднего бизнеса к работе с крупными заказчиками. Эксперты проведут консультации для участников, чтобы помочь им "дорасти" до уровня поставщика крупной компании.

"Дни поставщика" будут тематическими: автомобилестроение, судостроение, нефтехимия, лёгкая и деревообрабатывающая промышленность, строительство и ЖКХ, ритейл, гостеприимство, медицинское производство, пассажирские перевозки и логистика, сельское хозяйство, производство детских товаров.

"Каждый "День поставщика" — это не просто презентация потребностей и требований крупных компаний к поставщикам, но и возможность для предпринимателей провести прямые переговоры с представителями заказчиков", - добавил министр.

К проекту могут присоединиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Нижегородской области более одного года. Чтобы стать участником программы "Кооперация", нужно заполнить анкету на портале "Мой бизнес52" или подать заявление в центре "Мой бизнес".

Первый "День поставщика" в этом году будет посвящён индустрии гостеприимства и пройдёт 23 мая. В нём примут участие ООО "Еда и Культура", ГК "ПИР", Ресторанная франчайзинговая компания, ресторан "Виталич", загородный отель "Волга", Ассоциация рестораторов Нижегородской области.

Подробнее с графиком проведения "Дней поставщика" в регионе можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Нижегородской области в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализующегося в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, представители бизнеса получают консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку. В рамках нацпроекта были открыты центр "Мой бизнес" и его филиалы в 35 муниципалитетах, где можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей.

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса можно на портале Мойбизнес52.рф и по телефону горячей линии центра: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).