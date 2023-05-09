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Два человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобиля в Краснобаковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, сегодня в 09:40 на 9 километре автодороги Красные Баки — Варнавино водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигавшийся с явным превышением скорости, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai.
Как сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир ВАЗ-2110 - 45-летний мужчина и 33-летняя женщина.
59-летний водитель Hyundai с сочетанной травмой госпитализирован в Семеновскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в автоаварии на дороге Дивеево - Сатис.
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