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Общество

Временные ограничения введены на федеральных трассах в Нижегородской области в связи с ремонтом

15 мая 2023 12:59  [85] Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород

На федеральных трассах в Нижегородской области введены временные ограничения. Они связаны с проведением ремонтных работ, в ходе которых к нормативному состоянию приводится дорожное покрытие и инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

На трассе М-7 "Волга" в Володарском районе плановый ремонт проводится на участке с 347 по 365 км, который продлится до 15 ноября. Для проведения ремонта будет заниматься одна полоса протяжённостью до 1 км, максимальная скорость на участке - 50 км/ч. В настоящее идёт фрезерование и устройство покрытия на отрезке с 348 по 352.

Под Дзержинском до 30 сентября проводятся работы по устройству слоёв износа на участке с 365 по 377 км. Ремонт проводится участками по 1 км, максимальная скорость - 50 км/ч.

На обходе Нижнего Новгорода - с 399 по 404 км и с 405 по 409 км - до 30 сентября будут проводиться работы по устройству слоёв износа. Ремонт проводится участками по 1 км, максимальная скорость - 50 км/ч. В настоящее время на отрезке с 401 по 406 км ведётся фрезерование и устройство покрытия, в сторону Казани движение по одной полосе.

На мосту через Оку (413-414 км) проводится плановый ремонт. До октября 2023 года движение здесь организовано по двум полосам (по одной в каждую сторону), максимальная скорость – 50 км/ч.

На путепроводе, расположенном на обходе Нижнего Новгорода (429 км), ведутся планово-предупредительные работы. С июня до октября 2023 года движение по сооружению будет ограничено. Возможно сужение проезжей части, максимальная скорость – 40 км/ч.

В Кстовском районе идёт ремонт участка с 447 по 465 км - от Ветчака до поворота на Лавровку. Работы будут проводиться до 30 сентября, в ночное время. В местах проведения ремонта движение организовано по двум полосам (по одной в каждую сторону), максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. В настоящее время на отрезке с 454 - 455 км производится фрезерование покрытия, проезжая часть сужена, возможен реверс.

На территории Кстовского и Лысковского районов на участке с 473 по 490 км и с 552 по 558 км до 15 ноября действуют ограничения: сужение проезжей части, возможно реверсивное движение. Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. Текущие ограничения: на 475 - 476 км - фрезерование и устройство покрытия.

На трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов в Дальнеконстантиновском районе на участке с 40 по 52 км производится капитальный ремонт с расширением дороги, который продлятся до 31 октября 2024 года. На участке с 50 по 52 км работы ведутся за пределами проезжей части, действуют ограничения, максимальная скорость - 50 км/ч.

На 81 км - под Арзамасом, проводятся профилактические мероприятия на мосту через реку Вилейка. Действуют ограничения по массе - 25 тонн.

В Лукояновском районе на км 163 проводится профилактические мероприятия на мосту через реку Патерга. Там сужена проезжая часть, максимальная скорость – 50 км/ч

В Починковском районе с 193 по 195 км расположен участок незавершённого ремонта - неровная дорога, действуют ограничения по скорости. В настоящее время проводятся процедуры по выбору новой подрядной организации.

На трассе Р-177 "Поветлужье" на 123 км в Воскресенском районе запланирован ремонт моста через реку Зимара. Проезд организован по одной полосе, максимальная разрешённая скорость – 20 км/ч. По мосту запрещено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн. В настоящее время разрабатывается проектная документация на проведение работ. Объезд возможен по маршруту: Боковая – Красные баки – Ядрово - Воздвиженское – Воскресенское.

На участке с 146 по 186 км 15 мая стартует плановый ремонт. В местах проведения ремонта сужение проезжей части, возможно реверсивное движение. Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч.

На 165 км трассы ведутся подготовительные работы к ремонту моста через Черемиску, который стартует в начале июня. До октября 2023 года движение по сооружению будет ограничено: сужение проезжей части, возможен реверс. Максимальная скорость – 40 км/ч.

Кроме того, дорожные службы 15 мая выполняют мероприятия по текущему содержанию федеральных автодорог в регионе. Рабочие проводят уборку проезжей части, мойку знаков и барьерного ограждения, восстанавливают разметку, собирают и вывозят мусор, устраняют дефекты в покрытии проезжей части и ремонтируют поврежденные элементы дорожной инфраструктуры.

Напомним, что около 100 км трассы М-7 Волга" отремонтируют в Нижегородской области до конца 2024 года.

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Теги:
Дороги М-7 Ремонтные работы
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