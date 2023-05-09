Нижегородец Андрей Чертков назначен и.о. первого зампредседателя правительства ДНР Политика

Фото: правительство ДНР

Нижегородец Андрей Чертков назначен и.о. первого заместителя председателя правительства ДНР. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Как рассказал Андрей Чертков, на новой должности он будет курировать строительство, экологию, энергетику и ЖКХ.

"Конечно, работы становится в 10 раз больше. Мне достается один из самых тяжелых блоков — это восстановление всей инфраструктуры региона", - отметил он.

Напомним, что о назначении Андрея Черткова на пост министра угля и энергетики ДНР стало известно в июле 2022 года. Ранее он занимал должность главы МСУ Кстовского района, а до этого был министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

В декабре 2022 года Андрей Чертков стал заместителем председателя правительства ДНР.