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Политика

Нижегородец Андрей Чертков назначен и.о. первого зампредседателя правительства ДНР

15 мая 2023 14:36  [108] Политика

Фото: правительство ДНР

Нижегородец Андрей Чертков назначен и.о. первого заместителя председателя правительства ДНР. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Как рассказал Андрей Чертков, на новой должности он будет курировать строительство, экологию, энергетику и ЖКХ.

"Конечно, работы становится в 10 раз больше. Мне достается один из самых тяжелых блоков — это восстановление всей инфраструктуры региона", - отметил он.

Напомним, что о назначении Андрея Черткова на пост министра угля и энергетики ДНР стало известно в июле 2022 года. Ранее он занимал должность главы МСУ Кстовского района, а до этого был министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

В декабре 2022 года Андрей Чертков стал заместителем председателя правительства ДНР.

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Теги:
Андрей Чертков ДНР
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