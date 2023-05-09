Давид Мелик-Гусейнов прояснил ситуацию вокруг зарплат в нижегородских медучреждениях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале прояснил ситуацию вокруг зарплат в нижегородских медицинских учреждениях.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в детской поликлинике №22 в Нижнем Новгороде сотрудникам в два раза сократили заработную плату.

Как сообщил Давид Мелик-Гусейнов, Минздрав провел в учреждении проверку.

"Важно отметить, что размер заработной платы не уменьшился. Но произошли изменения с переменной частью дохода (премиальные и стимулирующие выплаты). В этой поликлинике они были пересмотрены руководителем исходя из критериев объемов и эффективности. Кроме того, в связи с отменой статуса пандемии, перестали выплачиваться федеральные стимулирующие выплаты по ковиду", - написал замгубернатора.

Главному врачу поликлиники было поручено провести встречу с коллективом и обсудить вопрос начисления заработной платы. Министерство здравоохранения будет держать на контроле этот вопрос во всех учреждениях.

Также Давид Мелик-Гусейнов рассказал об изменениях, внесенных тарифной комиссией системы ОМС. Он отметил, что через ОМС проходит около 75% средств, поступающих в систему здравоохранения.

Так, с начала текущего года из подушевого финансирования медорганизаций вынесены профосмотр, диспансеризация, диспансерное наблюдение. Сейчас поликлиники получают финансирование в рамках подушевой оплаты и дополнительно за проведенные профмероприятия.

"То есть, подушевой норматив снова разделен на 2 составные части = профмероприятия + обычные обращения", - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Отмечается, что подушевой норматив в 2023 году был увеличен в феврале и мае, что позволит увеличить финансирование учреждений.



"Это позволит поддержать поликлиники, которые, в свою очередь, должны тоже перестроить свою работу. Как минимум, выйти на уровень высоких показателей проведения профмероприятий, активно наблюдать детей с хроническими заболеваниями и помогать каждому обратившемуся за помощью", - подчеркнул министр здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, в начале мая Давид Мелик-Гусейнов также опровергал понижение зарплаты у нижегородских медиков.