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Общество

Матч по киле прошел в санаторном детском доме Сормовского района Нижнего Новгорода

15 мая 2023 16:27  [86] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В минувшие выходные молодогвардейцы совместно со Штабом общественной поддержки организовали для детей из Первого санаторного детского дома Сормовского района матч по киле. 

"Современная кила берет свои корни из традиционных русских игр с мячом и силовых противоборств. В отличие от традиционного футбола в нее играют руками и ногами. Кстати, наша область стала одним из восьми регионов, где активно возрождается этот вид спорта. Ребята на мастер-классе быстро освоили правила. В итоге игра оказалась очень азартной и увлекательной. Очень здорово, что мы вместе с клубом "ВИРВИС" смогли подарить детям незабываемые впечатления", - отметил руководитель Сормовского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Сормовского района Егор Туранцев.

Также в рамках встречи для ребят прошло занятие по экологической грамотности, где преподаватель из Нижегородского детского речного пароходства рассказал им о важности защиты окружающей среды.

"Мы продолжаем проводить различные мероприятия в рамках всероссийской акции "Зелёный этикет". Вместе с воспитанниками нарисовали плакаты на тему экологии. А еще передали детскому дому краски и кисти, чтобы ребята могли и дальше заниматься творчеством", - добавил он.

Кроме того, активисты "Молодой гвардии Единой России" организовали встречу учеников школы №187 с участниками Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

"Преемственность поколений, передача опыта от наших уважаемых ветеранов – важная составляющая для сохранения традиционных ценностей, - поделился руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков. – В свою очередь мы вместе с ребятами и соратниками "серебряного" возраста, Боевым Братством и "Ночными Волками" поддержали программу по воссозданию комплекса ГТО, сдав нормативы по подтягиванию, прыжкам в длину, метанию и наклону вперед".

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Теги:
Единая Россия Молодежь Сормовский район
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