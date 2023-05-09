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Муниципальные пляжи в Нижнем Новгороде очистят до 25 мая. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".
Согласно информации, очистки мест купания стартовали сегодня, 15 мая. Водолазы начали работу с трех озер Щелоковского хутора.
Очистку ведет водолазная группа из четырех человек. После окончания всех работ будет составлен акт готовности пляжа.
Как рассказал водолаз городского аварийно-спасательного отряда Алексей Смирнов, работники тщательно осматривают дно в местах купания для детей.
"Много предметов люди бросают: от кирпичей до бутылок, все это тоже извлекаем", - отметил он.
Все пляжи и зоны отдыха в Нижнем Новгороде должны быть готовы к 1 июня.
Напомним, летом в Нижнем Новгороде будут доступны 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха, что на одну больше, чем в предыдущие годы.
В Автозаводском районе можно будет отдохнуть озере парка культуры и отдыха второй (пр. Молодежной) и первой (ул. Смирнова) очереди, а также на озере в парке им. "777-летия города Нижнего Новгорода" на улице Львовской.
В Канавинском районе будут доступны Мещерское озеро, две зоны отдыха на озере Сортировочном и озеро Больничное.
В Ленинском районе две зоны отдыха подготовят на озере Силикатном. В Приокском районе пляж оборудован на озере №1, а в Советском районе - на озере №3.
В Сормовском районе две зоны отдыха будут доступны на озере Светлоярском, а также по одному пляжу на озерах Лунское и Пестичное.
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