Муниципальные пляжи в Нижнем Новгороде очистят до 25 мая Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Муниципальные пляжи в Нижнем Новгороде очистят до 25 мая. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, очистки мест купания стартовали сегодня, 15 мая. Водолазы начали работу с трех озер Щелоковского хутора.

Очистку ведет водолазная группа из четырех человек. После окончания всех работ будет составлен акт готовности пляжа.

Как рассказал водолаз городского аварийно-спасательного отряда Алексей Смирнов, работники тщательно осматривают дно в местах купания для детей.

"Много предметов люди бросают: от кирпичей до бутылок, все это тоже извлекаем", - отметил он.

Все пляжи и зоны отдыха в Нижнем Новгороде должны быть готовы к 1 июня.

Напомним, летом в Нижнем Новгороде будут доступны 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха, что на одну больше, чем в предыдущие годы.

В Автозаводском районе можно будет отдохнуть озере парка культуры и отдыха второй (пр. Молодежной) и первой (ул. Смирнова) очереди, а также на озере в парке им. "777-летия города Нижнего Новгорода" на улице Львовской.

В Канавинском районе будут доступны Мещерское озеро, две зоны отдыха на озере Сортировочном и озеро Больничное.

В Ленинском районе две зоны отдыха подготовят на озере Силикатном. В Приокском районе пляж оборудован на озере №1, а в Советском районе - на озере №3.

В Сормовском районе две зоны отдыха будут доступны на озере Светлоярском, а также по одному пляжу на озерах Лунское и Пестичное.