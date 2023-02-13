Уличных художников приглашают к участию в фестивале "ФормART"
Нижегородские медики - о вреде вейпов и курительных жидкостей
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Гастрофестиваль "Да, шеф" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-6 августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2023 15:04  [23] Запуск фейерверков высотой более 50 метров в Нижнем Новгороде потребует согласования
29 марта 2023 14:26  [168] Новая зона отдыха откроется в Нижнем Новгороде в 2023 году
29 марта 2023 14:08  [92] Десять жителей Нижегородской области стали жертвами нападений змей в 2022 году
29 марта 2023 13:47  [109] Роскачество выявило кишечную палочку в 40% исследованных роллов "Филадельфия"
29 марта 2023 13:08  [109] Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали приводить город в порядок после зимы
29 марта 2023 12:43  [130] Семь сотрудников выксунского завода ОМК вошли в список лучших инженеров России
29 марта 2023 12:02  [158] Сервис по аренде "фиолетовых" самокатов возобновит работу в Нижнем Новгороде в начале апреля
29 марта 2023 11:36  [137] Мининский университет и "Единая Россия" запустили проект "Научитель" для детей из ДНР и ЛНР 
29 марта 2023 11:12  [204] Маршруты автобусов А-8 и А-35 в Нижнем Новгороде изменятся с 1 апреля
29 марта 2023 10:37  [189] Прямое авиасообщение свяжет Нижний Новгород и Карелию
Общество

Новая зона отдыха откроется в Нижнем Новгороде в 2023 году

29 марта 2023 14:26  [168] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новая зона отдыха откроется в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент благоустройства мэрии.

Согласно информации, летом в Нижнем Новгороде будут доступны 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха, что на одну больше, чем в предыдущие годы.

Так, в этом году на озере Пермяковское в Автозаводском районе откроется новое общественное пространство, благоустроенное в 2022 году.

Отмечается, что в 2023 году не планируется закрывать пляжи для масштабного благоустройства.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области в 2023 году будет выделено более 640 млн рублей на развитие туризма, из которых 250 млн рублей будет выделено на грантовую поддержку туристический проектов, среди которых создание пляжей, туристических маршрутов, закупку оборудования, функционирование бассейнов и другое.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Купальный сезон пляжи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph