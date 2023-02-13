Новая зона отдыха откроется в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новая зона отдыха откроется в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент благоустройства мэрии.

Согласно информации, летом в Нижнем Новгороде будут доступны 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха, что на одну больше, чем в предыдущие годы.

Так, в этом году на озере Пермяковское в Автозаводском районе откроется новое общественное пространство, благоустроенное в 2022 году.

Отмечается, что в 2023 году не планируется закрывать пляжи для масштабного благоустройства.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области в 2023 году будет выделено более 640 млн рублей на развитие туризма, из которых 250 млн рублей будет выделено на грантовую поддержку туристический проектов, среди которых создание пляжей, туристических маршрутов, закупку оборудования, функционирование бассейнов и другое.