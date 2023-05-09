Новый водопровод к трем населенным пунктам Первомайского района появится в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый водопровод к трем населенным пунктам Первомайского района появится в 2024 году. Об этом сообщила глава МСУ городского округа города Первомайск Елена Лебеднова.

По ее словам, летом в районе из-за нехватки напора возникают проблемы с подачей воды на четвертый-пятый этажи.

Для решения этой проблемы в рамках федеральной программы будет модернизирован в водопровод в р.п. Сатис, п. Берещино и с. Нелей. Здесь работы завершатся в 2024 году.

Также сейчас собираются данные для модернизации водопровода в Первомайске.

Ранее сообщалось, что магистральный водопровод к поселку Пыра запустили в эксплуатацию.