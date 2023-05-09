Обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" стартовало в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде 15 мая стартовала программа обучения социальных координаторов государственного фонда "Защитники Отечества". Мероприятие прошло в Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС. Обучение организовано в соответствии с Указом президента РФ о создании соответствующего госфонда.

В обучении принимают участие более 140 человек из Нижегородской и Кировской областей, республик Марий Эл, Чувашия и Мордовия.

Социальные координаторы – это сотрудники фонда, которые будут обеспечивать комплексное сопровождение участников СВО и их семей по принципу "одного окна": они будут оказывать помощь в оформлении мер поддержки, в трудоустройстве, обеспечении техническими средствами реабилитации и т.д. на территории своего муниципального округа.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил перед участниками программы.

"Каждый из вас будет в какой-то степени межведомственным координатором работы органов власти различных уровней. Мы будем настраивать соответствующие службы на то, чтобы они на вас реагировали как на представителей тех людей, ради которых мы всё это делаем. Огромное количество решений о поддержке участников СВО и их семей уже принято. Важно, чтобы люди знали, как получить эти инструменты поддержки", - отметил Глеб Никитин.

Минсоцполитики Нижегородской области сформировало команду из 40 социальных координаторов.

"Очень важный момент – это не только индивидуальный учёт потребностей, но и своевременное информирование об этих потребностях в соответствующие инстанции. Каждый должен для себя понять, что здесь не должно быть никаких задержек. Жёны, матери - с ними обязательно нужно общаться. Главное – не зачерстветь, не стать равнодушными. Вы станете главными представителями страны для тех, кто защищал и защищает нашу Родину", - добавил Глеб Никитин.

Директор Нижегородского института управления Александр Парамонов добавил, что обучение по программе будет насыщенным, поскольку социальным координаторам нужны как фактические знания о мерах поддержки, законодательстве и деятельности органов власти, так и психологические и коммуникационные навыки.

"Уверен, что эта программа поможет выстроить работу с участниками специальной военной операции и их семьями на профессиональном уровне" - сказал он.

Программа обучения, подготовленная РАНХиГС, направлена на формирование компетенций в вопросах взаимодействия с органами государственной власти, социальными и иными службами региона, на предоставление мер социальной поддержки, оказание услуг по социальной и медицинской адаптации и реабилитации участников специальной военной операции, а также членов их семей.

Спикерами в ходе обучения выступят руководители органов исполнительной власти правительства Нижегородской области, управляющий отделением Социального фонда России по Нижегородской области, руководители учреждений социальной защиты и здравоохранения, преподаватели РАНХиГС.