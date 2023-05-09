Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Время работы Нижегородского кремля продлено
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 мая 2023 09:37  [40] Обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" стартовало в Нижнем Новгороде
16 мая 2023 09:19  [47] Свет и воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 16 мая
15 мая 2023 18:56  [322] Состояние Захара Прилепина продолжает оставаться стабильным
15 мая 2023 18:42  [308] Андрей Гнеушев направил обращение победителям конкурса "Нижегородская семья"
15 мая 2023 18:32  [309] Нижегородец - участник СВО встретился со студентами на площадке Дома народного единства
15 мая 2023 18:23  [281] Новый водопровод к трем населенным пунктам Первомайского района появится в 2024 году
15 мая 2023 18:07  [273] Около 1 млрд рублей выделено на замену лифтов в МКД Нижегородской области в 2023 году
15 мая 2023 17:54  [309] Муниципальные пляжи в Нижнем Новгороде очистят до 25 мая
15 мая 2023 17:42  [285] Обустройство многофункциональных спортивных площадок у школ №85 и №183 началось в Нижнем Новгороде
15 мая 2023 17:26  [318] Нижегородцам напомнили правила обращения с отходами в ходе весенних субботников
Общество

Обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" стартовало в Нижнем Новгороде

16 мая 2023 09:37  [40] Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде 15 мая стартовала программа обучения социальных координаторов государственного фонда "Защитники Отечества". Мероприятие прошло в Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС. Обучение организовано в соответствии с Указом президента РФ о создании соответствующего госфонда.

В обучении принимают участие более 140 человек из Нижегородской и Кировской областей, республик Марий Эл, Чувашия и Мордовия.

Социальные координаторы – это сотрудники фонда, которые будут обеспечивать комплексное сопровождение участников СВО и их семей по принципу "одного окна": они будут оказывать помощь в оформлении мер поддержки, в трудоустройстве, обеспечении техническими средствами реабилитации и т.д. на территории своего муниципального округа.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил перед участниками программы.

"Каждый из вас будет в какой-то степени межведомственным координатором работы органов власти различных уровней. Мы будем настраивать соответствующие службы на то, чтобы они на вас реагировали как на представителей тех людей, ради которых мы всё это делаем. Огромное количество решений о поддержке участников СВО и их семей уже принято. Важно, чтобы люди знали, как получить эти инструменты поддержки", - отметил Глеб Никитин.

Минсоцполитики Нижегородской области сформировало команду из 40 социальных координаторов.

"Очень важный момент – это не только индивидуальный учёт потребностей, но и своевременное информирование об этих потребностях в соответствующие инстанции. Каждый должен для себя понять, что здесь не должно быть никаких задержек. Жёны, матери - с ними обязательно нужно общаться. Главное – не зачерстветь, не стать равнодушными. Вы станете главными представителями страны для тех, кто защищал и защищает нашу Родину", - добавил Глеб Никитин.

Директор Нижегородского института управления Александр Парамонов добавил, что обучение по программе будет насыщенным, поскольку социальным координаторам нужны как фактические знания о мерах поддержки, законодательстве и деятельности органов власти, так и психологические и коммуникационные навыки.

"Уверен, что эта программа поможет выстроить работу с участниками специальной военной операции и их семьями на профессиональном уровне" - сказал он.

Программа обучения, подготовленная РАНХиГС, направлена на формирование компетенций в вопросах взаимодействия с органами государственной власти, социальными и иными службами региона, на предоставление мер социальной поддержки, оказание услуг по социальной и медицинской адаптации и реабилитации участников специальной военной операции, а также членов их семей.

Спикерами в ходе обучения выступят руководители органов исполнительной власти правительства Нижегородской области, управляющий отделением Социального фонда России по Нижегородской области, руководители учреждений социальной защиты и здравоохранения, преподаватели РАНХиГС.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин РАНХиГС Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph