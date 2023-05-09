Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД в Нижегородской области выявили почти 150 нарушений Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД в Нижегородской области выявили почти 150 нарушений. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Напомним, передвижной комплекс фиксации нарушений ПДД начали тестировать в Нижегородской области в конце марта текущего года.

С апреля два брендированных автомобиля с оборудованным комплексом "Кордом" начали работать на участках трассы Р-152 "Нижний Новгород - Арзамас и 22Р-0159 "Нижний Новгород - Бор".

С 20 апреля с помощью них было выявлено 148 нарушений скоростного режима.

Ранее сообщалось, что около 50 комплексов фиксации нарушений ПДД установят в Нижегородской области в 2023 году.