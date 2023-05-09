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Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД в Нижегородской области выявили почти 150 нарушений. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.
Напомним, передвижной комплекс фиксации нарушений ПДД начали тестировать в Нижегородской области в конце марта текущего года.
С апреля два брендированных автомобиля с оборудованным комплексом "Кордом" начали работать на участках трассы Р-152 "Нижний Новгород - Арзамас и 22Р-0159 "Нижний Новгород - Бор".
С 20 апреля с помощью них было выявлено 148 нарушений скоростного режима.
Ранее сообщалось, что около 50 комплексов фиксации нарушений ПДД установят в Нижегородской области в 2023 году.
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