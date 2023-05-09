Масштабный полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдёт в Нижнем Новгороде 4 июня Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 4 июня состоится масштабный полумарафон с синхронным стартом "ЗаБег.РФ". Регистрация на участие в одном из самых масштабных спортивных событий страны уже открыта.

Как рассказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, "ЗаБег.РФ" уже дважды входил в мировую Книгу рекордов Гиннеса как полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно.

У нижегородцев будет возможность присоединиться к участникам в 85 регионах России. По результатам забега один из городов получит Кубок Беговой столицы. Нижний Новгород поучал эту награду уже дважды – в 2020-м и 2022 году.

По предварительным данным, во всероссийском забеге примут участие более 150 тысяч человек. Регистрация на забег доступна по ссылке.

Участникам предлагаются дистанции, рассчитанные на любой уровень подготовки: 1, 5, 10 и 21,1 км. На дистанцию в 1 км смогут выйти и дети в возрасте с 11 лет. Лимит участников на все дистанции составляет 3 тысячи человек.

Старт забега состоится у катера "Герой", а трасса пройдёт по Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала.

Напомним, что забег "Зелёный марафон" состоится в Нижнем Новгороде 20 мая. В рамках забега на площадке "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород" будет организован семейный спортивный фестиваль.