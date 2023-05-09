Еще один нижегородский фельдшер пострадал во время нападения на рабочем месте Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще один нижегородский фельдшер пострадал во время нападения на рабочем месте. Об этом сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

Согласно информации, 15 мая около 21:00 на 53-летнего фельдшера в Канавинском районе было совершено нападение.

Медик получил множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Напомним, в начале апреля четверо нижегородских фельдшеров подверглись нападению во время вызовов.

Также в марте сотрудник скорой помощи стал жертвой нападения в Дальнеконстантиновском районе.