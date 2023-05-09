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Еще один нижегородский фельдшер пострадал во время нападения на рабочем месте. Об этом сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.
Согласно информации, 15 мая около 21:00 на 53-летнего фельдшера в Канавинском районе было совершено нападение.
Медик получил множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Напомним, в начале апреля четверо нижегородских фельдшеров подверглись нападению во время вызовов.
Также в марте сотрудник скорой помощи стал жертвой нападения в Дальнеконстантиновском районе.
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