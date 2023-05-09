Специальный фонд для эффективного взыскания алиментов хотят создать в России Общество

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный алиментный фонд, как один из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов с нерадивых родителей. Об этом сообщает телеканал "360".

По её словам, некоторые эксперты уже поддержали данную инициативу.

Татьяна Москалькова рассказала, что в 2022 году увеличилось число жалоб по вопросу неуплаты алиментов на содержание ребёнка вторым родителем - на 26% по сравнению с 2021-м

Большинство обращений связано с тем, что должник не предоставляет сведений о своих реальных доходах.

При этом, за 2022 год сумма взысканных алиментных платежей на детей составила 47,6 млрд рублей - это на 14,7 млрд больше показателей 2021 года.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания Нижегородской области поддержали введение минимального неснижаемого уровня алиментов на содержание ребёнка.